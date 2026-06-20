Mela Bedel'den Mustafa Sandal Açıklaması: "Aramızda Problem Yok"

Müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden Mela Bedel katıldığı bir davette basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Son dönemde adı usta sanatçı Mustafa Sandal ile yaşanan bir polemikle anılan ünlü şarkıcı magazin gündemini uzun süredir meşgul eden iddialara açıklık getirdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bedel sahne çalışmalarının yanında özel hayatıyla ilgili çıkan asılsız dedikodulardan duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi.

Gerginlik İddialarına Son Noktayı Koydu

Geçtiğimiz 2 Mayıs tarihinde Mustafa Sandal onuruna düzenlenen "Saygı 1" gecesinde sahne alan Mela Bedel ile Sandal arasında sahnede yaşanan isim telaffuzu nedeniyle soğuk bir rüzgâr estiği iddia edilmişti. Günlerce konuşulan ve sosyal medyada farklı yönlere çekilen bu konuya ilk kez açıklık getiren Bedel meselenin yanlış anlaşıldığını belirtti. Sandal ile aralarında bir kırgınlık ya da küslük olmadığını ifade eden şarkıcı "Aramızda hiçbir problem yok. Görüştük, haberleştik. Herhangi bir sorun yaşamadık" diyerek iddiaların önünü kesti.

"Benim Dışımda Herkes Konuştu"

Konunun kendi iradesi dışında büyütüldüğünün altını çizen genç popçu müzik sektöründe sadece ürettiği işlerle var olmak istediğini vurguladı. Üçüncü şahısların kendisi hakkında yorum yapmasına sitem eden Bedel, "Ben işimle konuşulmak istiyorum. Benim dışımda herkes bir şeyler söyledi" ifadelerini kullandı. Öte yandan etkinlikte durgun haliyle dikkat çeken şarkıcı sağlık durumuna dair de kısa bir bilgilendirme yaparak "Biraz rahatsızım, o yüzden erkenden ayrılacağım" dedi.