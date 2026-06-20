Melek Mosso Oyunculuğa Adım Atıyor: "Kendimi Bu Alanda Denemek İstiyorum"

Güçlü sesi, kendine has yorumu ve sahne performansıyla müzik dünyasında sağlam bir yer edinen Melek Mosso'nun kariyer yolculuğunda önemli bir gelişme yaşandı. Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı yakın zamanda televizyon ve sinema ekranlarında boy göstereceğini açıkladı. Bir oyunculuk ajansına kaydolduğunu belirten Mosso bu radikal kararıyla magazin dünyasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Teklif Ajanstan Geldi

Kariyerindeki sürpriz değişikliğin ardındaki süreci paylaşan ünlü şarkıcı bu kararının profesyonel bir teklif üzerine geliştiğini belirtti. Sektörün tanınan ajanslarından birinden gelen daveti geri çevirmediğini ifade eden Mosso "Bana teklif getirdiler, ben de kabul ettim. Kendimi bu alanda denemek istiyorum" diyerek oyunculuk dünyasına giriş hikayesini özetledi. Yeni bir sektöre dâhil olmanın heyecanını yaşayan başarılı sanatçı kendisini bu alanda da kanıtlamak istediğini söyledi.

"Başarılı Olabileceğimi Düşünüyorum"

Canlandırmak istediği roller konusunda da açıklamalar yapan Melek Mosso tek bir türe bağlı kalmak istemediğini vurguladı. Hem dramatik sahnelerin altından kalkabileceğini hem izleyiciyi güldürebileceğini savunan başarılı isim "Komedi ve dram türlerinde başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Umarım güzel projeler gelir. Özellikle eğlenceli ve sempatik karakterleri canlandırabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. Mosso'nun bu iddialı çıkışı ekran önünde nasıl bir performans sergileyeceğine dair merakı artırdı.

Yoğun Bir Yaz Dönemi Bekliyor

Ünlü sanatçının hayatındaki tek yenilik oyunculukla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yaz sezonunun kendisi için oldukça hareketli geçeceğini sözlerine ekleyen Melek Mosso stüdyo çalışmalarına ara vermediğini belirtti. Yakında yeni şarkılar çıkaracağını müjdeleyen şarkıcının yoğun konser takvimiyle birlikte oyunculuk serüvenini nasıl dengeleyeceği ve ilk olarak hangi rolle izleyici karşısına çıkacağı hayranları arasında şimdiden büyük bir merak konusu oldu.