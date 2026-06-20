Elis Buse Araç’tan Uğurcan Çakır İçin Şok İddia: "Gözlerinde Miyop Olabilir"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle turnuvaya erken veda etmesinin yankıları sürerken ekranlardan çok konuşulacak bir analiz geldi. Spor spikeri Elis Buse Araç canlı yayında yaptığı değerlendirmelerle hedef halindeki takım kaptanı ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında ezber bozan bir iddia ortaya attı. Araç deneyimli eldivenin son iki maçta yediği gollerdeki reaksiyon süresini inceleyerek konunun sadece formsuzlukla açıklanamayacağını, ortada fiziksel bir görme problemi olabileceğini ileri sürdü.

"Topları Çok Geç Fark Ediyor"

Canlı yayında spor kamuoyunun dikkatini çeken açıklamalara imza atan Elis Buse Araç Uğurcan Çakır'ın kalesinde gördüğü gollerde bariz bir zamanlama hatası yaptığını savundu. Başarılı spiker milli kalecinin topun geliş yörüngesini saptamakta geç kaldığını belirterek tartışmanın fitilini şu sözlerle ateşledi:"Uğurcan Çakır’ın Avustralya ve şimdi de Paraguay maçında yediği gol birebir aynı. Top kaleye gelirken belli bir noktadan sonra harekete geçiyor. Çok rahat tutabileceği topları çok geç fark ediyor. Gözlerinde 'miyop' durumu olabilir."

Eleştirilerin Merkezindeki İstatistik

Elis Buse Araç'ın bu çarpıcı çıkışı turnuva boyunca eleştiri oklarının hedefi olan Uğurcan Çakır'ı yeniden tartışma listelerinin zirvesine taşıdı. Paraguay maçının henüz 2. dakikasında Galarza'nın uzaktan vurduğu ve ağlarla buluşan şutta da benzer bir geç kalma refleksi gösteren Çakır FIFA'nın resmi performans verilerinde de sınıfta kalmıştı. Turnuvada geride kalan iki maçta kalesinde 3 gol gören deneyimli kaleci kalesine gelen şutlara oranla 2026 Dünya Kupası’nın en düşük kurtarış yüzdesine sahip ismi olarak kayıtlara geçmişti. Spiker Araç'ın canlı yayındaki bu "miyop" teşhisi alınan ağır yenilgi kadar konuşulurken milli takım teknik heyetinin ve Uğurcan Çakır'ın bu iddiaya nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.