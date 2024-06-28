Mehmet Yalçınkaya parmaklarını kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Hikayesi yürekleri dağladı

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmanın son bölümünde izleyicilerin uzun süredir merak ettiği bir konuyu aydınlattı. Yalçınkaya, sol elinin sürekli cebinde olması nedeniyle çeşitli spekülasyonlara neden olan kazayı ilk kez anlattı ve hikayesi yürekleri dağladı.

"Bu Bir Lanet Değil, Bu Bir Kaza"

Bir yarışmacının uzvunu traktör pervanesine kaptırması nedeniyle kendini lanetlenmiş gibi hissettiğini ve saklandığını söylemesi üzerine Yalçınkaya, kendi yaşadığı kazayı paylaştı. Ünlü şef, sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığını ve bu nedenle üç parmağını kaybettiğini açıkladı. "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim," dedi.

Çocukluğundan Gelen Mücadele

Mehmet Yalçınkaya, 11 yaşından itibaren bulaşıkhanede çalışmaya başladığını ve bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı. "Hiç kimse aşçı olamaz dedi. Bıçağı tutamaz, tabağı tutamaz dedi. Böyle acımasızlıklar var. Sen hırslanıyorsun ve daha çok yapmaya çalışıyorsun. Bu çocuktan aşçı olmaz dendi," ifadeleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.