Mehmet Şef’e Yapılan Şaka Sınırı Aştı mı?

Soğuk Savaş programında Mehmet Şef’in parmaklarına gönderme yaptığı düşünülen espri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları şakayı saygısızlık olarak yorumladı!

Mehmet Şef’e Yapılan Şaka Sınırı Aştı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 19:27

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya yemekleri ya da yarışmacılara verdiği tepkilerle değil kendisi hakkında yapılan bir espriyle gündemde. YouTube’da yayınlanan Soğuk Savaş programında Mehmet Şef’in yıllar önce yaşadığı kazaya gönderme yaptığı düşünülen bir yanıt sosyal medyada büyük tepki topladı. Pek çok kullanıcı bir insanın fiziksel engelinin şaka konusu yapılmasını doğru bulmadı.

“On Parmağında On Marifet” Yanıtı Tepki Çekti

Programda Orkun Işıtmak’ın Mehmet Şef’in restoranına giderek yemek yedikten sonra ona ne söylemiş olabileceği soruldu. Verilen yanıt ise “Şefim, on parmağında on marifet” oldu.

İlk bakışta sıradan bir deyim gibi görünen bu söz Mehmet Yalçınkaya’nın elindeki engeline gönderme olarak yorumlandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler de peş peşe geldi. Kullanıcılar yaşanmış bir kazanın ve kişinin fiziksel durumunun mizah malzemesi yapılmasına karşı çıktı.

Mehmet Şef Beş Yaşında Kaza Geçirmişti

Mehmet Yalçınkaya’nın hayat hikâyesinde oldukça zor bir dönem bulunuyor. Ünlü şef henüz 5 yaşındayken arkadaşlarıyla oynadığı sırada geçirdiği kaza sonucunda üç parmağını kaybetti. Buna rağmen mutfaktaki kariyerinden vazgeçmedi ve yıllar boyunca çalışarak bugünlere geldi.

Şefin daha önce yaptığı açıklamalar da bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yalçınkaya yaşadığı kazaların kendisini hayata daha sıkı tutunmaya yönelttiğini anlatmıştı. Küçük yaşlarda çıraklığa başladığını ve aşçı olacağına inanmayan insanlara rağmen çok çalıştığını da dile getirmişti.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Esprinin ardından birçok kullanıcı bunun mizah değil saygısızlık olduğunu savundu. “Birinin engeliyle dalga geçmek mizah değil” yorumları öne çıkarken bazı kişiler de yaşananların etkileşim uğruna yapılmasını eleştirdi.

Mehmet Şef’in yıllar içinde verdiği mücadele düşünüldüğünde tartışmanın neden bu kadar büyüdüğü daha iyi anlaşılıyor. Şimdilik gündemde olan konu programdaki esprinin sosyal medyada yarattığı tepki.

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