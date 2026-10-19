Yıllardır Küs Oldukları Konuşuluyordu: Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy Aynı Düğünde Buluştu!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy yıllar sonra aynı düğünde buluştu! Küslük iddialarının gölgesinde geçen görkemli gecenin tüm detayları.

Yıllardır Küs Oldukları Konuşuluyordu: Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy Aynı Düğünde Buluştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 17:30

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler, en çok kazanan iki dev ismi Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy uzun süredir magazin kulislerini meşgul eden küslük iddialarının ardından ilk kez aynı karelerde ve aynı ortamda buluştu. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen birlikte tatillere çıkan ancak son yıllarda aralarının bozuk olduğu öne sürülen iki yakın dost ortak arkadaşları ve sektörün tanınan isimlerinin mutlu gününe şahitlik etmek üzere bir araya geldi. Güzel oyuncu Itır Esen ile ünlü menajer Engin Aykanat'ın İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğünü ikilinin yıllar sonra aynı çatı altında buluşmasına sahne oldu.

Nikah Şahidi Çağatay Ulusoy Oldu Kıvanç Tatlıtuğ Masadan Eşlik Etti

Daha önce Fransa'nın başkenti Paris'te romantik bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren oyuncu Itır Esen ve menajer Engin Aykanat çifti İstanbul'daki dostları ve aileleri için görkemli bir düğün organizasyonu düzenledi. Gecede gelin Itır Esen dantel işlemeli zevkli gelinliği ve omuzlarını örten zarif duvağıyla adeta büyüledi. Çiftin İstanbul'daki sembolik nikah töreninde ise nikah şahitliği görevini, damat Engin Aykanat'ın yakın dostu ve oyuncusu Çağatay Ulusoy üstlendi.

Aynı gecenin davetlileri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ise düğüne zarif eşi Başak Dizer ile katıldı. Devrim Özkan ve Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimlerin de boy gösterdiği pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç'ın sahne alarak davetlileri coşturduğu gecede, Tatlıtuğ ve Ulusoy'un aynı salonda bulunması gözlerden kaçmadı.

Sosyal Medyayı Sallayan Buluşma: Küslük Bitti Mi?

Bir dönem balık avından motor turlarına kadar her anlarını birlikte geçiren iki dev aktörün arasına soğukluk girdiği ve yıllardır konuşmadıkları iddiaları sık sık magazin basınında yer buluyordu. İkilinin uzun zaman sonra aynı düğün davetinde buluşması ve fotoğraflarının sosyal medya platformlarında art arda paylaşılması hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Kullanıcılar ikilinin aynı karede yer alıp almadığını mercekle incelerken "Efsane ikili yeniden bir arada", "Buzlar eridi mi?" şeklinde binlerce yorum yapıldı. Yıllardır süren soğuk savaşın ardından gelen bu aynı çatı altındaki gecenin iki yakın dost arasındaki bağları yeniden kuvvetlendirip kuvvetlendirmeyeceği ise şimdiden merak konusu.

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