Dwayne Johnson’dan İnanılmaz Dönüşüm! İşte Yeni Görüntüsü

Hollywood’un kaslı yıldızı Dwayne Johnson yeni film rolü için yaklaşık bir yılda 22 kilo verdi. 128 kilodan 106’ya düşen oyuncunun son hali şaşırttı!

Dwayne Johnson’dan İnanılmaz Dönüşüm! İşte Yeni Görüntüsü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 20:40

Hollywood’un kaslı yıldızı Dwayne Johnson son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. “The Rock” lakabıyla tanınan ünlü oyuncu yıllardır alıştığımız iri ve kaslı görünümünden uzaklaştı. Üstelik bu değişimin arkasında bir sağlık sorunu değil yeni film projesi var. Johnson rolüne hazırlanmak için yaklaşık bir yılda tam 22 kilo verdi.

The Rock’ın Son Halini Görenler Şaşkın!

Aksiyon filmlerindeki güçlü fiziğiyle hafızalara kazınan Dwayne Johnson bu kez bambaşka bir nedenle gündemde. Ünlü oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekerken verdiği kilolar da merak konusu oldu.

Johnson yıllardır kaslı vücuduyla Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden biri. Onu genellikle iri cüssesiyle görmeye alışan hayranları için bu değişim oldukça şaşırtıcı. Ancak oyuncunun yeni görünümünün arkasında canlandıracağı karaktere uygun bir fiziğe kavuşma isteği bulunuyor.

Tam 22 Kilo Verdi! İşte Yeni Görünümünün Nedeni

Dwayne Johnson’ın kilo değişimi aslında yeni bir rol için yürüttüğü hazırlığın parçası. Oyuncu, daha önce The Smashing Machine filminde canlandırdığı karakter için kilo almıştı. Bu süreçte yaklaşık 128 kiloya ulaşan Johnson yeni projesi için bu kez tam tersine bir yol izledi.

Beslenme düzenini ve antrenman programını değiştiren yıldız yaklaşık bir yıllık süreçte 22 kilo vererek 106 kiloya düştü. Böylece alışılmış kaslı görüntüsünden daha farklı bir görünüme kavuştu.

Sağlık Sorunu Değil, Yeni Rol İçin Değişti

Johnson’ın yaşadığı fiziksel dönüşümün temel nedeni yeni filmindeki karakterine hazırlanmak. Yani ünlü oyuncunun zayıflamasıyla ilgili paylaşılan bilgilerde öne çıkan nokta bu değişimin rolü için yapılmış olması.

Hollywood yıldızlarının canlandıracakları karakterler için fiziksel değişim geçirmesi elbette yeni değil. Ancak söz konusu isim Dwayne Johnson olunca 22 kiloluk farkın dikkat çekmemesi de pek mümkün değil. Bakalım ünlü oyuncu yeni projesinde bu görünümüyle izleyicilerin karşısına nasıl çıkacak?

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