Kadir İnanır’ın Bakımıyla İlgili Şok İddialar! Levent İnanır Dava Açıyor

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın bakım süreci ve vasiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme taşındı. Yeğeni Levent İnanır dayısının hem hastanedeki hem evdeki bakımında ihmaller yaşandığını düşündüğünü söyledi. Üstelik bu iddiaların peşini bırakmaya niyetli olmadığını belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Levent İnanır’ın açıklamaları aile içindeki sürece dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

“Bu Ölümü Kabul Edemiyorum”

Esra Ezmeci’nin YouTube kanalında yayımlanan Kırmızı Çizgi programına konuk olan Levent İnanır dayısının son dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır’ın 2025 yılında fizyoterapist eşliğinde yürüdüğünü gösteren görüntülerini hatırlatan yeğeni aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesini sorguladığını anlattı.

Levent İnanır “Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Dayısının bakım sürecinin yeterince iyi yürütülmediğini düşündüğünü söyleyen İnanır konuyla ilgili dava açacağını belirtti.

Evdeki Bakımla İlgili Neler Söyledi?

Levent İnanır Kadir İnanır’ın evde kaldığı dönemde bakıcılar ve şoför tarafından incitildiğini öğrendiğini öne sürdü. Dayısının bu süreçte yemek yemediğini ve kırıldığını da iddia eden İnanır yaşananlarla ilgili hukuki adım atacaklarını ifade etti.

Ancak bu anlatılanların Levent İnanır’ın iddiaları olduğunu belirtmek gerekiyor. Bakım sürecinde ihmal yaşandığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bilgisi paylaşılmadı.

Vasiyet Konusunda da İtirazı Var

Levent İnanır’ın açıklamaları yalnızca bakım süreciyle sınırlı kalmadı. Kadir İnanır’ın vasiyetine inanmadığını söyleyen yeğeni dayısının geçmişte mal varlığının yönetimi için kendisine vekâlet vermek istediğini ileri sürdü. Bu nedenle mevcut vasiyetin Kadir İnanır’ın gerçek iradesini yansıtmadığını savundu.

Miras süreciyle ilgili hukuki girişimde bulunacaklarını açıklayan Levent İnanır konunun peşini bırakmayacağının sinyalini verdi. Vasiyetnamenin açılacağı duruşmanın ise bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelendiği bildirildi.

Önümüzdeki süreçte hem bakım iddialarının hem vasiyetle ilgili itirazların nasıl sonuçlanacağı merak konusu.