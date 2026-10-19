Barbara Palvin Anne Olduktan 6 Hafta Sonra Victoria’s Secret’ta Şov Yaptı!

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin anne olduktan sadece altı hafta sonra yeniden podyuma çıktı. Victoria’s Secret defilesinde boy gösteren 33 yaşındaki model pembe tonlardaki kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Palvin’in bu kadar kısa sürede podyumlara dönmesi ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Anne Olduktan Sonra İlk Büyük Adım

Barbara Palvin ve oyuncu eşi Dylan Sprouse ilk çocuklarını eylül ayında kucaklarına almıştı. Çiftin bebek sevinci henüz çok yeniyken Palvin modellik kariyerine de kaldığı yerden devam etti. Doğumun üzerinden yaklaşık altı hafta geçtikten sonra Victoria’s Secret defilesinde yürüyen model yoğun geçen bu dönemin ardından yeniden podyum ışıklarının altına çıktı.

Elbette doğum sonrası süreç her kadın için farklı ilerliyor. Palvin’in kısa sürede podyuma dönmesi dikkat çekse de bu durumun herkes için bir ölçüt olmadığını unutmamak gerekiyor. Her annenin toparlanma süreci kendine özgü.

Pembe Kıyafetiyle Gecenin Dikkat Çeken İsmi Oldu

Los Angeles’ta düzenlenen defilede Palvin transparan detaylara sahip pembe bir elbise ve iç çamaşırıyla podyumda yürüdü. Ünlü modelin görünümü gecenin öne çıkan detayları arasına girdi. Hem anneliğin ilk haftalarını yaşayan hem kariyerine devam eden Palvin moda dünyasındaki yerini bir kez daha hatırlattı.

Defilenin bir diğer dikkat çeken yanı da eşi Dylan Sprouse’un salonda olmasıydı. Sprouse eşine izleyiciler arasından destek verdi. Böylece Palvin’in podyuma dönüşü yalnızca moda dünyası açısından değil çiftin hayranları için de özel bir ana dönüştü.

Doğumdan Sonra Podyuma Dönüşü Konuşuluyor

Barbara Palvin’in doğumdan yaklaşık altı hafta sonra Victoria’s Secret defilesinde yürümesi sosyal medyada da ilgi çekebilecek gelişmeler arasında yer aldı. Ünlü modelin kariyerine hızlı dönüşü dikkat çekse de bu süreçte en önemli nokta her annenin kendi temposunda ilerleyebilmesi. Palvin ise şimdilik hem yeni anneliğin heyecanını yaşıyor hem podyumlardaki yerini koruyor.