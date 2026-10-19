Fatma Turgut’un Konserinde Kavga! Şarkısını Yarıda Kesti

Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde seyirciler arasında kavga çıktı! Şarkısını kesen ünlü şarkıcı kalabalığa seslenerek herkesi sakin olmaya çağırdı.

Fatma Turgut’un Konserinde Kavga! Şarkısını Yarıda Kesti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 18:23

Fatma Turgut’un Diyarbakır’da verdiği konser müzik dolu anların yanı sıra yaşanan gerginlikle de gündeme geldi. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin final konserinde seyirciler arasında kavga çıktı. Durumu sahneden fark eden ünlü şarkıcı ise şarkısını yarıda keserek olaya müdahale etti. Turgut’un kalabalığa yaptığı uyarı gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Konser Sırasında Ortalık Bir Anda Gerildi

Fatma Turgut festival kapsamında Nevruz Parkı’nda sahne aldı. Konser alanını dolduran müzikseverler sevilen şarkılara eşlik ederken seyirciler arasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Çıkan kavgayı fark eden Turgut olanları görmezden gelmek yerine hemen harekete geçti.

Şarkısını kesen sanatçı sahneden kalabalığa seslenerek insanların birbirine zarar vermemesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle olayın yaşandığı bölgede kadınların da bulunduğuna dikkat çeken Turgut herkesi sakin olmaya çağırdı.

Fatma Turgut’tan Sahneden Dikkat Çeken Uyarı

Yaşananlara sessiz kalmayan şarkıcı seyircilere oldukça net sözlerle seslendi. Turgut, “Arkadaşlar orada hanımefendiler var, kız arkadaşlarımız var. Herkese her birinize zarar gelebilir. Ne yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Ardından sözlerine devam eden sanatçı “Lütfen neden birbirinize zarar vermeye çalışıyorsunuz? Neden?” ifadelerini kullandı. Turgut’un bu sözleriyle kavgayı yatıştırmaya ve kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Konser sırasında böyle bir olayın yaşanması müzik dinlemek için alana gelenler açısından da tatsız bir durum yarattı. Üstelik kalabalık etkinliklerde yaşanan gerginlikler çevredeki diğer kişilerin de zarar görmesi riskini beraberinde getiriyor. Turgut’un özellikle bunu vurgulaması dikkat çekti.

Festivalin Final Konseri Gündeme Damga Vurdu

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin son gününde sahne alan Fatma Turgut yaşanan olay nedeniyle konseriyle olduğu kadar sahneden yaptığı müdahaleyle de konuşuldu.

Şarkıcının seyircileri sakinleştirmeye yönelik sözleri gecenin akılda kalan anları arasına girdi. Konserdeki kavganın nasıl başladığına ilişkin ise paylaşılan haberlerde ayrıntılı bilgi yer almadı.

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