Seray Sever Yıllarca Sakladı mı? Gülben Ergen’le Set Anısı Gündemde

Seray Sever Dadı dizisinin setinde Gülben Ergen’le yaşadığı ilginç anıyı yıllar sonra anlattı. Ergen’in “Kalk kalk, orası benim yerim” sözleri dikkat çekti!

Seray Sever Yıllarca Sakladı mı? Gülben Ergen’le Set Anısı Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 18:39

Seray Sever yıllar önce birlikte çalıştığı Gülben Ergen’le ilgili bir anısını anlatarak eski günleri yeniden gündeme getirdi. İkilinin Dadı dizisinin setinde yaşadığı olay duyanları şaşırtacak türden. Sever’in anlattığına göre Ergen bir gün kendisine “Kalk kalk, orası benim yerim” demiş. Peki o sırada neler yaşandı? Seray Sever’in bu sözlere verdiği tepki de en az olayın kendisi kadar dikkat çekici!

Dadı Setinde Yaşanan Olayı Yıllar Sonra Anlattı

Bir dönemin sevilen yapımlarından Dadı oyuncuların performanslarının yanı sıra kamera arkasındaki anılarla da hatırlanıyor. Dizide birlikte rol alan Seray Sever ve Gülben Ergen’in arasında geçen olay da yıllar sonra yeniden konuşulmaya başladı.

Seray Sever geçmişte yaşanan bu anıyı anlatırken Gülben Ergen’in kendisine söylediği sözleri hatırlattı. İddiaya göre Ergen Sever’in bulunduğu yere gelerek “Kalk kalk, orası benim yerim” dedi. Bu sözler karşısında şaşıran Sever ise tepkisini gizlememiş ve “Ne diyorsun ya?” diye karşılık vermiş.

İnsan böyle bir anı duyunca sette nasıl bir atmosfer olduğunu merak ediyor. Ancak Sever’in anlattıkları olayın büyük bir tartışmaya dönüştüğünü göstermiyor.

Gülben Ergen’in Tavrını Nasıl Yorumladı?

Seray Sever yıllar önce yaşanan bu olayı anlatırken Gülben Ergen’in davranışını kötü niyetli bulmadığının da altını çizdi. Ona göre Ergen, o dönem assolist tavrını sürdürüyor ve sitcom oyunculuğunun gerektirdiği ortama henüz tam olarak alışamıyordu.

Sever, konuyla ilgili değerlendirmesini şu sözlerle dile getirdi: “Bence kötü niyetle yapmadı ama assolist tavrı, sitcom oyunculuğuna daha girememiş.”

Eski Set Anısı Yeniden Gündemde

Seray Sever’in anlattığı bu küçük olay iki ünlü ismin yıllar önceki çalışma ortamına dair farklı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Üstelik Sever’in sözlerinden yaşananları bugün büyük bir kavga olarak görmediği anlaşılıyor.

Bazen setlerde yaşanan kısa bir diyalog bile yıllar geçse de unutulmuyor. Bakalım bu anı Gülben Ergen cephesinden de yeni bir açıklama gelmesine neden olacak mı?

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