Mehmet Şef Yerinde Duramadı! Osimhen’in Aşçısı Olabiyi Lawal'ı Görünce Stüdyoda Koştu!

MasterChef Türkiye 2026'nın ilk fragmanında Victor Osimhen'in özel aşçısı Olabiyi Lawal yer aldı.

Mehmet Şef Yerinde Duramadı! Osimhen’in Aşçısı Olabiyi Lawal'ı Görünce Stüdyoda Koştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2026 16:30

Ekranların en çok izlenen heyecan ve lezzet dolu yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken yayınlanan ilk tanıtım videosuyla adeta yer yerinden oynadı. Birbirinden iddialı yarışmacı adaylarının mutfaktaki yeteneklerini sergilediği elemelerde dünya futbolunun ve Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden birinin yakın çevresinden sürpriz bir isim boy gösterdi. MasterChef ekranlara dönme hazırlığında. Merakla beklenen TV8 programına Osimhen'in özel aşçısı Olabiyi Lawal katıldı. Mehmet Şef'in bunu duyduğunda "Sarıl bana" diyerek yarışmacıya gitmesi dikkat çekti.

Yeni Sezon Fragmanı Sosyal Medyayı Salladı

Televizyon dünyasının dahi yapımcısı Acun Ilıcalı'nın paylaştığı ilk görüntüler dijital platformlarda kısa sürede milyonlarca izlenme oranına ulaştı. MasterChef Türkiye 2026 için geri sayım resmen başladı. MasterChef 2026 için paylaşılan ilk fragman yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu programda dikkat çeken bir yarışmacı yer aldı.

Osimhen'in Yemeklerini Sen mi Yapıyorsun? Sarıl Bana!

Yarışmanın jüri üyelerini ve ekran başındakileri hayrete düşüren anlar tezgahın arkasındaki yarışmacı adayının kendisini tanıtmasıyla başladı. MasterChef'in elemelerine katılan yarışmacılardan birinin Osimhen'in özel aşçısı Olabiyi Lawal olduğu ortaya çıktı. Mehmet Şef, Olabiyi Lawal'ın Osimhen'in aşçısı olduğunu öğrenince büyük heyecan yaşadı ve koltuğundan fırlayarak yarışmacıya sarıldı. Mehmet Şef "Osimhen'in yemeklerini sen mi yapıyorsun? Sarıl bana" diyerek yarışmacıya sevgi gösterdi. Futbol dünyasının süper yıldızının beslenme programını yürüten Lawal'ın jüriden geçer not alıp alamayacağı şimdiden merak konusu oldu.

MasterChef 2026 Ne Zaman Başlıyor? İşte Yayın Tarihi!


Mutfaktaki bu büyük kapışmanın ve renkli anların ne zaman ekrana geleceği sorusu da nihayet resmiyet kazandı. MasterChef 2026 için sayılı günler kaldı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla yarışmanın ne zaman başlayacağını açıkladı. Ilıcalı'nın paylaştığı fragmanda yarışmanın 13 Haziran Cumartesi günü başlayacağı öğrenildi.

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