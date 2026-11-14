Kürek Eğitmeni Sevgilisiyle İlk Kez Davette Görüntülendi: İpek Filiz Yazıcı'nın Mutlu Gecesi

Ufuk Beydemir ile boşandıktan sonra kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut ile aşk yaşamaya başlayan İpek Filiz Yazıcı sevgilisiyle katıldığı davette el ele görüntülendi.

Kürek Eğitmeni Sevgilisiyle İlk Kez Davette Görüntülendi: İpek Filiz Yazıcı'nın Mutlu Gecesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 10:33


Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırmışlardı. Boşanmanın ardından aşka kapılarını kapatmayan Yazıcı kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut'la yeni bir ilişkiye başladı. Güzel oyuncu son olarak bir etkinlikte ortaya çıktı ve sevgilisiyle el ele kameralara poz verdi. İşte o görüntüler...


Elini Bir An Olsun Bırakmadı

Katıldıkları özel bir gecede birlikte objektiflerin karşısına geçen çiftin neşeli ve uyumlu halleri geceye damga vurdu. Gecenin başından sonuna kadar yan yana duran ikilinin birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. 

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, üç yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından kalbinin kapılarını kapatmayan İpek Filiz Yazıcı kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut ile yeni bir aşka yelken açtı. Yazıcı son olarak sevgilisiyle bir davette ortaya çıktı.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Ünlü oyuncunun sevgilisiyle davet gecesinden yansıyan samimi kareleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Yorum yağmuruna tutulan karelere "Çok yakışıyorlar", "Yüzü yeniden gülmeye başlamış" ve "Mutlulukları daim olsun" şeklinde destek mesajları yağdı.

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