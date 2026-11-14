Yeraltı Dizisinin Yıldızlarının Kazancı Dudak Uçuklattı: İşte İddia Edilen Milyonluk Rakamlar!

NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı'nın başrol oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın bölüm başı kazandıkları iddia edilen milyonluk ücretler ortaya çıktı.

Yeraltı Dizisinin Yıldızlarının Kazancı Dudak Uçuklattı: İşte İddia Edilen Milyonluk Rakamlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 11:56

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan ve hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi bu kez başrol oyuncularının astronomik kazançlarıyla magazin gündeminin zirvesine oturdu. Yapım maliyetlerinin ve reklam gelirlerinin sektörde sıkça tartışıldığı bir dönemde dizinin üç dev ismi Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın bölüm başına aldıkları öne sürülen ücretler kulisleri hareketlendirdi.

En Yüksek Ücreti Uraz Kaygılaroğlu Alıyor İddiası

TV100'de yer alan habere göre Yeraltı dizisinin başrol oyuncuları her bölüm için milyonlarca liralık kaşe bedelleriyle anlaşma sağladı. Ortaya atılan iddialara göre kadroda yer alan üç ünlü isim arasında en yüksek ücreti alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu oldu.

Başarılı oyuncunun her bölüm için 1 milyon 500 bin TL kazandığı öne sürülürken diğer başrol oyuncularının da milyonluk rakamlarla projede yer aldığı belirtildi. İddialara göre Deniz Can Aktaş bölüm başına 1 milyon 200 bin TL gelir elde ederken dizinin kadın başrolü Devrim Özkan ise her bölüm için 1 milyon TL kazanıyor. Bu rakamlarla birlikte Kaygılaroğlu ile Özkan arasında bölüm başına 500 bin TL'lik bir fark bulunduğu dikkat çekti. Henüz yapım şirketinden veya oyunculardan söz konusu rakamlara dair resmi bir doğrulama gelmese de oyuncuların aylık kazançlarının servet değerinde olduğu konuşuluyor.

Set Arkadaşlıkları Aşka Dönüşen Çift de Gündemde

Öte yandan Yeraltı dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş yüksek bölüm başı ücretlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Haklarında çıkan aşk söylentilerini uzun süre sessizlikle karşılayan ikili Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş ile çekilen samimi fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlamasıyla birlikteliklerini resmen ilan etmişti. Hem aşkları hem de kazançlarıyla dikkat çeken çift magazin dünyasının en çok konuşulan ikilisi haline geldi.

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