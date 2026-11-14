Neslihan Atagül'den Annelik İtirafı: "Aynı Kişiyim Ama Aziz Bana Çok Şey Kattı!"

Neslihan Atagül ilk çocuk kitabı Bu Evde Bir Afet Var'ın lansmanında basın mensuplarının karşısına geçerek hem yazarlık heyecanını hem de 20 aylık oğlu Aziz'in dünyaya gelmesiyle hayatında değişen dengeleri samimiyetle paylaştı. Annelik deneyimini ve oğlunun kendisine kattığı yeni perspektifi anlatan ünlü oyuncunun açıklamaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

"Bütün Sorumluluğu Sende Olan Bir Birey Yetiştiriyorsun"

Oğlu Aziz'in doğumuyla birlikte hayatının bambaşka bir boyuta evrildiğini belirten Neslihan Atagül içsel dönüşümünü şu sözlerle dile getirdi:

"Aynı kişiyim ama Aziz bana çok şey kattı. Aziz ile birlikte sürüsüyle yeni şeyler keşfettim. Bir sürü ilham geliyor. Hem kendi çocukluğuna gidiyorsun hem insanlara bakış açın değişiyor. Neyi, neden yaptıklarını anlıyorsun çünkü çocuktan görüyorsun her şeyi. Bir birey yetiştiriyorsun ve neredeyse bütün sorumluluğu sende."

Anneliğin getirdiği muazzam duygunun yanı sıra büyük bir sorumluluk da barındırdığını vurgulayan ünlü oyuncu "Senden her kopyaladığını yapmaya meyili var. Bu hayatta en sevdiği insan sensin. Bunun bilgisiyle yaşamak bununla uyanmak muazzam bir his. Aynı zamanda çok büyük sorumluluk gerektiren ve insanı ürküten bir his. Onun yanı sıra gece uyanmaları gece terörleri, atakları, şunlar, bunlar hepsi çok ileride unutulacak şeyler" ifadelerini kullanarak anneliğin zorluklarına da değindi.

"Çok Böyle İkimizin Karışımı Oldu"

Küçük Aziz'in kime benzediği yönündeki sorulara neşeyle yanıt veren Atagül eşi Kadir Doğulu ile kendisinin harmanlandığını belirterek "Çok böyle ikimizin karışımı oldu. Böyle bir şeye sevinmesi bana çok benziyor. Kadir'den de bir sürü aldığı özellik var" dedi.

Öte yandan çıkardığı ilk çocuk kitabı hakkında eşi Kadir Doğulu'nun ilk tepkisini de paylaşan başarılı oyuncu eşinin kendisine "Valla sana helal olsun. Bravo sana" diyerek destek olduğunu ve büyük bir gurur duyduğunu sözlerine ekledi.