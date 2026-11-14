Zeynep Casalini Eski Eşi Tahsin Berk'le İkinci Kez Nikah Masasına Oturdu: "Anne ve Babasını Evlendiren Evlat"

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini 2016 yılında boşandığı kızı Dafne'nin babası Tahsin Berk ile ikinci kez evlendi. Casalini nikahta siyah mini elbise tercih etti

Zeynep Casalini Eski Eşi Tahsin Berk'le İkinci Kez Nikah Masasına Oturdu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 11:04

Türk pop müziğinin güçlü sesi ve özgün tarzıyla tanınan ünlü şarkıcı Zeynep Casalini özel hayatıyla magazin dünyasında sürpriz bir gelişmeye imza attı. Başarılı sanatçı kızı Dafne'nin babası olan eski eşi Tahsin Berk ile yıllar sonra yeniden nikah masasına oturdu. Sade ve samimi bir törenle hayatlarını ikinci kez birleştiren çiftin mutluluk kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

10 Yıl Sonra Gelen İkinci Nikah

Zeynep Casalini ve Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan Tahsin Berk ilk olarak 4 Ağustos 2010 tarihinde dünyaevine girmişti. Bu evlilikten bir yıl sonra kızları Dafne'yi kucaklarına alan çift 14 Nisan 2016 tarihinde yollarını ayırarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından dostluklarını ve ebeveynlik bağlarını koparmayan ikili 2017 yılından bu yana yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte yaşayan çift, ilişkilerini bugün düzenlenen sade bir nikah töreniyle resmileştirdi.

Yıldızlı Siyah Mini Elbise ve Tül Duvakla Evlendi

Alışılagelmiş gelinlik kalıplarının dışına çıkan Zeynep Casalini nikah törenindeki sıra dışı tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı üzerinde yıldız detayları bulunan siyah mini bir elbise ve tül bir duvak tercih ederek nikah masasına oturdu.

Törenden en özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Casalini kızları Dafne'nin de yer aldığı aile fotoğrafına "Anne ve babasını evlendiren evlat" notunu düştü. Sanat camiasından ve hayranlarından çifte kısa sürede tebrik mesajları yağdı.

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