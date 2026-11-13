Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz Transfer: Birand Tunca Fenomen Diziyle El Sıkıştı!

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Birand Tunca katıldı. Başarılı oyuncu, 148. bölümden itibaren Ali Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz Transfer: Birand Tunca Fenomen Diziyle El Sıkıştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 16:10

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni ve her bölümüyle gündem belirleyen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Senaryo ekibinde Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in yer aldığı başarılı projeye, magazin kulislerinde ses getirecek iddialı bir oyuncu katıldı. Başarılı oyuncu Birand Tunca, Gold Film imzalı dizinin ekibiyle resmi olarak el sıkıştı.

Ali Murat Karakteriyle Hikayenin Dengeleri Değişecek

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olan Birand Tunca'nın canlandıracağı karakter de netleşti. Yakışıklı oyuncu dizide Ali Murat rolüne hayat verecek. Hikayeye hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Ali Murat karakteri, dizide iflas eden Asil'in (Erkan Avcı) kanalını satın alarak olayların seyrini değiştirecek.

148. Bölüm İtibariyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Dinamik kurgusu ve sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin hayranları Birand Tunca'nın ekibe katılacağı tarihi merakla bekliyordu. Başarılı oyuncunun dizinin 148. bölüm itibariyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Yeni karakteriyle hikayeye yepyeni bir soluk getirecek olan Tunca'nın sahneleri şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Benzer Haberler
Mert Ramazan Demir Yeni Dizisi Susuz Yaz'ı Anlattı! Mert Ramazan Demir Yeni Dizisi Susuz Yaz'ı Anlattı!
Mert Ramazan Demir Yeni Dizisi Susuz Yaz'ı Anlattı! Mert Ramazan Demir Yeni Dizisi Susuz Yaz'ı Anlattı!
Berk Oktay'dan COP31’de Dikkat Çeken Mesaj: Berk Oktay'dan COP31’de Dikkat Çeken Mesaj: "Biz Bu Dünyada Kiracıyız!"
Ferhat Göçer'den COP31'de Çarpıcı Açıklama: Ferhat Göçer'den COP31'de Çarpıcı Açıklama: "Yaratıcılığın Sürdürülebilirliği Şart!"
Murat Yıldırım'dan Hayat Kurtaran Refleks: Tanımadığı Kadını Son Anda Kurtardığı Anlar Viral Oldu! Murat Yıldırım'dan Hayat Kurtaran Refleks: Tanımadığı Kadını Son Anda Kurtardığı Anlar Viral Oldu!
Semiramis Pekkan'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Semiramis Pekkan'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Ajda'ya Rakip Ol Dediler!"
ÇOK OKUNANLAR
Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!
  • 12-11-2026 11:11

Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

İnternet Efsanesi
  • 13-11-2026 14:09

İnternet Efsanesi "Ayça_22"nin Son Hali Ortaya Çıktı İddiası Sosyal Medyayı Salladı!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni