Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz Transfer: Birand Tunca Fenomen Diziyle El Sıkıştı!

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni ve her bölümüyle gündem belirleyen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Senaryo ekibinde Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in yer aldığı başarılı projeye, magazin kulislerinde ses getirecek iddialı bir oyuncu katıldı. Başarılı oyuncu Birand Tunca, Gold Film imzalı dizinin ekibiyle resmi olarak el sıkıştı.

Ali Murat Karakteriyle Hikayenin Dengeleri Değişecek

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olan Birand Tunca'nın canlandıracağı karakter de netleşti. Yakışıklı oyuncu dizide Ali Murat rolüne hayat verecek. Hikayeye hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Ali Murat karakteri, dizide iflas eden Asil'in (Erkan Avcı) kanalını satın alarak olayların seyrini değiştirecek.

148. Bölüm İtibariyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Dinamik kurgusu ve sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin hayranları Birand Tunca'nın ekibe katılacağı tarihi merakla bekliyordu. Başarılı oyuncunun dizinin 148. bölüm itibariyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Yeni karakteriyle hikayeye yepyeni bir soluk getirecek olan Tunca'nın sahneleri şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.