Hande Erçel Dubai'de Özel Gece İçin Hazırlandı: Bakan Bir Daha Baktı!

Son olarak Aşk ve Gözyaşı dizisiyle televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve uluslararası arenadaki etkinliğini her geçen gün artıran başarılı oyuncu Hande Erçel yurt dışı davetlerindeki göz kamaştıran tarzıyla gündemden düşmüyor. Birçok dünyaca ünlü markanın özel davetlisi olarak sık sık yurt dışına çıkan güzel oyuncu bu kez Dubai'de düzenlenen görkemli bir organizasyonda boy gösterdi. Moda dünyasının prestijli yayınlarından Vogue Arabia'nın Dubai'de ilk kez gerçekleştirdiği özel baloya katılan Erçel geceye damga vuran şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı.

Siyahın Asaleti ve Çiçek Motiflerini Buluşturan Özel Tasarım

Özel hayatı, yüksek kazancı ve milyonlarca takipçiye ulaşan sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin zirvesinde yer alan Hande Erçel Dubai'deki bu prestijli gece için iddialı bir kostüm seçimine imza attı. Siyahın güçlü ve asil duruşunu romantik çiçek desenleriyle harmanlayan özel tasarım bir elbise tercih eden ünlü oyuncu kırmızı halı şıklığıyla adeta göz kamaştırdı.

Elbisenin baştan aşağı uzanan renkli çiçek motifleri tasarıma hareketli ve feminen bir hava katarken omuzlardan kollara ve etek ucuna kadar uzanan siyah tüylü detaylar görünümü çok daha iddialı bir noktaya taşıdı. Uzun ve geniş kesimli eteğiyle adeta görkemli bir sahne kostümünü andıran bu özel tasarım, zarafet ile ihtişamı kusursuz bir dengede bir araya getirdi.

Sosyal Medya Kullanıcılarından Tam Not Aldı

Geceden karelerini milyonlarca takipçisinin beğenisine sunan Hande Erçel'in Dubai tarzı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Binlerce beğeni alan fotoğrafların altına hayranları ve moda takipçileri tarafından övgü dolu mesajlar yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun görünümü için "Gösterişli ve ihtişamlı", "Harika görünüyor", "Çok ama çok güzel" ve "İnanılmaz" şeklinde yorumlar yaparak Erçel'in şıklığına tam not verdi.