Mehmet Korhan Fırat Uzak Şehir Kadrosunda! Sezon Finali Sonrası Sürpriz Transfer

Mehmet Korhan Fırat Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in kadrosuna katıldı. Oyuncu dizide Ufuk karakterini canlandıracak.

Mehmet Korhan Fırat Uzak Şehir Kadrosunda! Sezon Finali Sonrası Sürpriz Transfer
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 17:15

Kanal D'nin pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. AyNa Yapım imzası taşıyan ve hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yapımda sezon finaline doğru yaşanan vedaların ardından kadroya dahil olacak yeni isimler merakla bekleniyordu. Dizinin yeni dönemdeki en iddialı transferlerinden biri başarılı oyuncu Mehmet Korhan Fırat oldu.

Düğün Şarkıcısı Filminden Uzak Şehir Setine

Son dönemin öne çıkan yetenekli isimleri arasında yer alan Mehmet Korhan Fırat'ın Uzak Şehir'in başarılı yönetmenlerinden Ahmet Katıksız'ın ortak yapımcısı olduğu ve Emre Aybek'in yönetmen koltuğunda oturduğu Düğün Şarkıcısı sinema filmindeki performansının ardından bu projeyle el sıkıştığı öğrenildi. Ekip arkadaşlarıyla yakaladığı uyumla dikkat çeken başarılı oyuncu Mardin'in atmosferinde çekilen sürükleyici hikayeye hızlı bir giriş yapacak.

Albora Ailesinde Dengeler Değişiyor: Sürpriz Karakter Ufuk

Mehmet Korhan Fırat dizide Ufuk karakterine hayat verecek. Dizi kulislerinden sızan ilk bilgilere göre Ufuk konaktaki dengeleri ve güç savaşlarını altüst edecek kritik bir konumda yer alıyor. Albora ailesine oldukça yakın ve gizemli bir geçmişe sahip olduğu konuşulan Ufuk karakterinin Alya ve Cihan arasındaki ilişkiye nasıl yansıyacağı ve hikayeye nasıl bir yön vereceği şimdiden izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu.

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