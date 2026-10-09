Mehmet Günsür'ün Çocuk Oyuncu Olarak Rol Aldığı Dizi!

Bugün canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Günsür'ün ekran yolculuğu, yıllar öncesine uzanıyor. Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa, Fi'de Deniz ve Atiye'de Erhan karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu, henüz ergenlik çağındayken de bir televizyon projesinde rol almıştı.

Günsür'ün 14 yaşında kamera karşısına geçtiği dizide Filiz Akın, Rutkay Aziz ve Müşfik Kenter gibi Türk sanat dünyasının önemli isimleri de bulunuyordu. Peki, Mehmet Günsür'ün çocuk oyuncu olarak rol aldığı bu yapım hangisiydi?

Mehmet Günsür'ün İlk Dizi Deneyimi: Geçmiş Bahar Mimozaları

Mehmet Günsür'ün ilk televizyon deneyimi, 1989 yılında TRT'de yayımlanan Geçmiş Bahar Mimozaları dizisi oldu. Okan Uysaler'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda Günsür, Sabih karakterini canlandırdı. Dizide Filiz Akın ve Rutkay Aziz'in yanı sıra Müşfik Kenter gibi deneyimli oyuncular da yer aldı.

Henüz 14 yaşındayken böyle bir kadroyla çalışma fırsatı bulan Günsür, oyunculuğa çok genç yaşta adım atan isimler arasına girdi. Dizinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen bu yapım, oyuncunun kariyerinin ilk dönemlerini merak edenler için önemli bir yere sahip.

Oyunculuğa Yedi Yaşında Reklam Filmleriyle Başladı

Mehmet Günsür'ün kamera karşısına geçmesiyse çok daha erken dönemlerde oldu. Oyuncu, henüz yedi yaşındayken reklam filmlerinde rol almaya başladı. Böylece televizyon dünyasıyla tanışması, ilk dizi deneyiminden yıllar önce gerçekleşti.

Günsür'ün çocukluk dönemindeki reklam çalışmaları, daha sonra profesyonel oyunculuğa yönelmesinin ilk adımları arasında yer aldı. 1989'da Geçmiş Bahar Mimozaları ile dizi oyunculuğuna geçiş yaptı. Sinemadaki ilk önemli deneyimlerinden biriyse Ferzan Özpetek'in yönettiği ve 1997'de gösterime giren Hamam filmi oldu. Bu yapım, oyuncunun daha geniş çevrelerce tanınmasına katkı sağladı.

Muhteşem Yüzyıl ile Geniş Kitlelerce Tanındı

Mehmet Günsür'ün kariyerinde dönüm noktalarından biri, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Mustafa karakteri oldu. 2011-2013 yılları arasında dizide rol alan oyuncu, tarihî karaktere getirdiği yorumla geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı.





Günsür, sonraki yıllarda farklı türlerdeki yapımlarda yer alarak oyunculuk yelpazesini genişletti. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Özgür karakterini canlandırdı; Unutursam Fısılda filminde ise Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı. Dijital platformlarda yayımlanan Fi ve Atiye dizileri de kariyerinin öne çıkan projeleri arasında yer aldı.

Mehmet Günsür Ekran Yolculuğunu Sürdürüyor

Mehmet Günsür, uzun yıllara yayılan kariyerinde televizyon dizilerinden sinema filmlerine ve dijital platform projelerine kadar farklı alanlarda çalıştı. 2024 yılında Annem Ankara dizisinde Hasan karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2025'te yayımlanan Kıskanmak dizisinin oyuncu kadrosunda da yer aldı.

Günsür'ün yıllar önceki görüntülerine duyulan ilginin arkasında, bugünkü tanınırlığı kadar kariyerinin uzun geçmişi de bulunuyor. Henüz 14 yaşındayken Geçmiş Bahar Mimozaları dizisinde başlayan televizyon yolculuğu, yıllar içinde farklı karakterler ve projelerle devam etti. Çocuk yaşta reklam filmleriyle başlayan bu serüven, onu bugün Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan oyuncularından biri hâline getirdi.