Mehmet Günsür'den Yıllar Sonra Gelen Şehzade Mustafa İtirafı: "Türbe Kapatıldı!"

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, Fatih Altaylı'nın programında idam sahnesi sonrası Bursa'daki türbede izdiham yaşandığını anlattı.

Mehmet Günsür'den Yıllar Sonra Gelen Şehzade Mustafa İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 10:11

Ekranların başarılı ismi Mehmet Günsür, Fatih Altaylı'nın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa karakterine hayat veren ünlü isim idam sahnesi öncesinde ve sonrasında yaşananları programda ilk kez anlattı. Günsür, Bursa'daki türbede yaşanan izdihamı açıklarken, "Türbe kapatılmak zorunda kaldı" sözleriyle dikkat çekti

"İki Sene Boyunca Sadece Benim Değil Herkesin Beklediği Bir Andı"

Mehmet Günsür, Şehzade Mustafa'nın idam sahnesinde yaşananları Fatih Altaylı'ya anlattı. "İki sene boyunca sadece benim değil ekibin ve seyircilerin beklediği şeydi. Babanın oğlunu öldürmesi büyük bir olay" diyen Mehmet Günsür devamında ise şunları söyledi:

"Zaten karakteri oynamaya başladığım andan itibaren insan oraya gelmeyi bekliyor. 2 sene boyunca beklenen şeydi bu. Onun garip bir ağırlığı var. İnsan 2 sene boyunca bir de içselleştiriyor."
 

Bursa'da Yaşanan İzdiham Türbeyi Kapattırdı


Mehmet Günsür idam sahnesinin televizyonda yayınlanmasının ardından yaşananları da aktardı. "Bursa'da türbeye gidemedim" diyen oyuncu, "Şehzade Mustafa'nın ölüm bölümünün ertesi günü Bursa'daki türbede izdiham yaşandı ve türbe kapatılmak zorunda kalındı." ifadelerini kullandı.

Bursa Turizmine Katkı


Fatih Altaylı ise bu sözler üzerine oyuncuya "Bursa turizmine katkıda bulundun" şeklinde espri yaptı. Bu sözler sosyal medyada da gündem oldu. 

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