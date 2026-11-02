10 Yıllık Aşkta Evlilik Heyecanı! Derya Uluğ’dan Romantik Mesaj

10 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Derya Uluğ ve Asil Gök gündemde! Ünlü şarkıcının “Müstakbel eşim” sözleri dikkat çekti.

10 Yıllık Aşkta Evlilik Heyecanı! Derya Uluğ’dan Romantik Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 23:14

Derya Uluğ ve Asil Gök cephesinde aşk dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan ünlü çift, Asil Gök’ün doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Nişanlısının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan Derya Uluğ romantik sözleriyle takipçilerinin yüzünü gülümsetti. Özellikle “Müstakbel eşim” hitabı paylaşımın en dikkat çeken detayı oldu.

10 Yıllık Aşk Evliliğe Gidiyor

Hem hayatı hem sahneyi paylaşan iki müzisyen uzun yıllardır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Çift için ilk büyük adım geçtiğimiz şubat ayında atılmıştı. Derya Uluğ doğum gününde Asil Gök’ten aldığı sürpriz evlilik teklifiyle büyük mutluluk yaşamıştı.

Bu romantik teklifin ardından çok geçmeden nişan haberi de gelmişti. İkili ailelerinin katıldığı sade ve samimi bir törenle nişanlanmış o özel günden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Düğün Tarihini Şimdilik Sır Gibi Saklıyorlar

Çiftin düğün hazırlıkları da merak konusu. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asil Gök düğün tarihinin belli olduğunu ancak şimdilik açıklamak istemediğini söylemişti. Gök “Yakında düğünümüz var. Tarihi belli ama ben şimdi söylemeyeyim, patlamayalım” sözleriyle hem güldürmüş hem merakı artırmıştı.

“Bu Dünyada Başıma Gelen En Güzel Şeysin”

Şimdi ise gündem Asil Gök’ün doğum günü kutlaması oldu. Gök yeni yaşını mum üflediği anlardan eğlenceli videolar paylaşarak kutladı. Nişanlısının bu özel gününü romantik bir mesajla taçlandıran Derya Uluğ ise sevgisini bir kez daha herkese gösterdi.

Ünlü şarkıcı paylaşımında Asil Gök’e “Sevgilim, müstakbel eşim, kalbim, yuvam. Bu dünyada başıma gelen en güzel şeysin. Seni çok seviyorum! İyi ki doğdun sevgilim” diye seslendi. Bu içten sözler çiftin hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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