Burcu Kara’dan Vicdansızlara Sert Sözler! “Yazık Değil mi?”

Oyuncu Burcu Kara çevre için yaptığı anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Doğup büyüdüğü Bursa’nın İznik ilçesine giden ünlü oyuncu İznik Gölü’nün çevresinde gördüğü manzara karşısında sessiz kalamadı. Sahilde ve çevrede biriken çöpleri kendi elleriyle toplayan Kara hem çevre kirliliğine dikkat çekti hem vatandaşlara önemli bir mesaj verdi.

İznik Gölü’ndeki Manzaraya İsyan Etti

Gölün çevresinde karşılaştığı çöplere tepki gösteren Burcu Kara insanların doğaya karşı bu kadar duyarsız davranmasına anlam veremediğini söyledi. Özellikle gelecek nesillerin düşünülmesi gerektiğini vurgulayan oyuncu sosyal medya paylaşımında oldukça sert ifadeler kullandı.

“Her gün aynı manzara!” diyerek sözlerine başlayan Kara insanların yalnızca kendilerini düşündüğünü, çocuklarının ve torunlarının geleceğini hesaba katmadığını dile getirdi.

Doğayı ve hayvanları sevmenin önemine dikkat çeken oyuncu İznik Gölü’nün suyunun da her geçen gün çekildiğini hatırlattı. Bu gidişatın geri dönüşü zor sonuçlar doğurabileceğini belirten Kara “Yakında bakacağımız bir göl, altında oturacağımız bir ağaç kalmayacak” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Ayrıca yaşadığı toprakların kolay kazanılmadığını hatırlatarak çevreye zarar verenlere sitem etti.

Köy Hayatından Vazgeçemiyor

Burcu Kara daha önce yaptığı açıklamalarda da İznik’e ve köy yaşamına duyduğu sevgiyi sık sık dile getirmişti. İznik’teki köy evini yenileyen oyuncu ailesiyle birlikte özellikle yaz aylarını burada geçirmeyi tercih ediyor.

İstanbul’a dönmenin her yıl kendisi için daha zor hale geldiğini söyleyen Kara, köydeki sade yaşamın kendisine iyi geldiğini anlatmıştı. Doğayla iç içe daha sakin ve kaygısız bir hayat sürdüklerini belirten oyuncu burada kimsenin kimseyi görünüşü ya da tercihleri nedeniyle yargılamadığını ifade etmişti.

Eşinin de köy kahvesini çok sevdiğini söyleyen Kara’nın bu sözleri ailesiyle birlikte doğaya yakın yaşamaktan ne kadar mutlu olduğunu gösteriyor. Görünen o ki İznik Burcu Kara için yalnızca memleketi değil aynı zamanda huzur bulduğu özel bir yer.