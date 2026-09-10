Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Merak Ediliyordu! Gerçek Ortaya Çıktı

Mehmet Ali Erbil hakkında sabah saatlerinde ortaya atılan sağlık iddiası sevenlerini bir anda endişelendirdi. 69 yaşındaki ünlü şovmenin yeni projesi için prova yaptığı sırada fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. İddialara göre Erbil’in tıkalı olan damarına da acil müdahaleyle stent takılmıştı.

Kısa sürede yayılan bu haberler Erbil’in hayranlarını oldukça korkuttu. Ancak çok geçmeden ailesinden ve basın danışmanından konuyla ilgili açıklama geldi.

Ailesi İddiaları Kesin Bir Dille Yalanladı

Mehmet Ali Erbil’in kardeşi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil ağabeyiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil’in kalp krizi geçirmediğini hastaneye kaldırılmadığını ve damarına stent takılmadığını açıkça belirtti. Ünlü şovmenin şu anda evinde olduğunu söyleyen Yeşim Erbil sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

Böylece kısa sürede gündeme bomba gibi düşen kalp krizi ve stent iddialarının doğru olmadığı ailesi tarafından duyurulmuş oldu.

“Mehmet Ali Bey Gayet İyi”

Erbil’in basın danışmanı Perim Özgeldi de çıkan haberlerin ardından açıklama yaparak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Özgeldi, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek herhangi bir sağlık sorununun söz konusu olmadığını söyledi.

Özellikle geçmişte yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili çıkan her haber büyük merak uyandırıyor. Bu kez de benzer bir endişe yaşansa da ailesinin açıklaması sevenlerini rahatlattı.