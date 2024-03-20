Mehmet Ali Erbil'den şok açıklama: "Hırsız damat istemem!

Survivor All Star 2024 yarışmasında adından sıkça söz ettiren Yiğit Poyraz'ın, Dominik'te bir eve girerek yiyecek hırsızlığı yapması olayı, gündemdeki yerini koruyor. Poyraz'ın bu davranışıyla ilgili düşünceleri sorulan Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'den şok açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2024 10:30

Survivor All Star 2024 yarışmasında yaşanan olaylar gündemden düşmüyor. Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ın, Dominik'te bir eve girerek yiyecek çaldığı iddiaları, yarışma hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olarak Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil'den şok bir açıklama geldi.

Mehmet Ali Erbil, olayla ilgili düşünceleri sorulduğunda, "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi... Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

Erbil'in bu açıklaması, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Survivor gibi rekabetin yoğun olduğu bir yarışma programının, katılımcıları üzerinde nasıl etkiler yarattığı bir kez daha tartışma konusu oldu. Ayrıca, Mehmet Ali Erbil'in "hırsız damat" ifadesiyle yapmış olduğu açıklama da geniş kitleler tarafından dikkatle takip edildi.

Benzer Haberler
TC kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olan 33000 TL alacak! TC kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olan 33000 TL alacak!
2024'te Türkiye'de Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: Vatandaşlar İhtiyaçlarını Sıfır Faizle Karşılıyor! 2024'te Türkiye'de Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: Vatandaşlar İhtiyaçlarını Sıfır Faizle Karşılıyor!
Ev Sahibi Olmak İsteyenlere, Ziraat katılım bankası 750000 TL'ye kadar faizsiz kredi verecek! Ev Sahibi Olmak İsteyenlere, Ziraat katılım bankası 750000 TL'ye kadar faizsiz kredi verecek!
Resmi Gazetede AÇIKLANDI! 12:00'de Açıklanan Haberde, Maaş Alan Emeklilere 8800 TL Ödeme Olacak! Resmi Gazetede AÇIKLANDI! 12:00'de Açıklanan Haberde, Maaş Alan Emeklilere 8800 TL Ödeme Olacak!
Survivor Nagihan göz yaşlarını tutamadı, hüngür hüngür ağladı! Survivor Nagihan göz yaşlarını tutamadı, hüngür hüngür ağladı!
Vakıfbank'tan Yenilikçi İhtiyaç Kredisi Kampanyası: Faiz Artışına Rağmen Avantajlar Devam Ediyor! Vakıfbank'tan Yenilikçi İhtiyaç Kredisi Kampanyası: Faiz Artışına Rağmen Avantajlar Devam Ediyor!
ÇOK OKUNANLAR
Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı
  • 19-03-2024 12:59

Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...
  • 14-03-2024 10:02

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi
  • 16-03-2024 10:16

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi
  • 14-03-2024 13:25

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!
  • 14-03-2024 11:44

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!