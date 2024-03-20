Mehmet Ali Erbil'den şok açıklama: "Hırsız damat istemem!

Survivor All Star 2024 yarışmasında yaşanan olaylar gündemden düşmüyor. Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ın, Dominik'te bir eve girerek yiyecek çaldığı iddiaları, yarışma hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olarak Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil'den şok bir açıklama geldi.

Mehmet Ali Erbil, olayla ilgili düşünceleri sorulduğunda, "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi... Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

Erbil'in bu açıklaması, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Survivor gibi rekabetin yoğun olduğu bir yarışma programının, katılımcıları üzerinde nasıl etkiler yarattığı bir kez daha tartışma konusu oldu. Ayrıca, Mehmet Ali Erbil'in "hırsız damat" ifadesiyle yapmış olduğu açıklama da geniş kitleler tarafından dikkatle takip edildi.