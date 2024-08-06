Mehmet Ali Erbil’den Kerem Bürsin’e sert tepki: “Saygısızlık”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Altın Küre’nin dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone’a verilen ‘Global İkon Ödülü’ töreninde sunuculuk yapan Kerem Bürsin’e sert tepki gösterdi. Erbil, Bürsin’in sahnede elleri cebinde durmasını "Beyaz Magazin" programına telefonla bağlanarak eleştirdi.

Mehmet Ali Erbil’den Kerem Bürsin’e sert tepki: “Saygısızlık”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 17:19

2 Ağustos'ta Bodrum’da gerçekleşen Altın Küre Ödülleri töreninde, Sharon Stone’a verilen Global İkon Ödülü büyük ilgi gördü. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin üstlendi. Ancak, Bürsin’in sahnedeki tavrı Mehmet Ali Erbil’i oldukça kızdırdı.

Erbil, “Yıllardır önemli gecelerde sunuculuk yaparım. Bir kez olsun elimi cebime sokarak sunuculuk yapmadım. Bu, seyirciye saygısızlıktan da öte terbiyesizlik. Bu, güvensizlik. Ben hocalarımdan böyle görmedim. Rahmetli Halit Kıvanç’ın, Erkan Yolaç’ın tek bir fotoğrafını hatırlar mısınız elleri ceplerinde? Türkiye’de yaşıyoruz, Türk kültürü almışız, birbirine saygılı insanlarız. Orada kadınlar, kızlar, çoluk çocuk var. Sen kimsin ya elin cebinde sunuculuk yapıyorsun? Bunun karşılığı nedir? Kendine olan güvensizliği” şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil’in bu sert eleştirileri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kerem Bürsin’in konuya nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

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