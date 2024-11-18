Mehmet Ali Erbil’den ev hapsi sonrası ilk paylaşım

nlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis reklamında yer alma ve teşvikte bulunma iddiasıyla aldığı ev hapsi cezası sonrasında ilk kez fotoğraf paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Erbil ile ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz hafta ev hapsine mahkum edilmişti.

Ev hapsinde olan Erbil’i, 35 yıllık dostu ve eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti. Şovmen, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “35 yıllık dostum” notunu düştü.