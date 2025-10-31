Mehmet Ali Erbil’den 10 Milyon TL’lik Düğün Hediyesi

Mehmet Ali Erbil, 68 yaşında evlendiği eşi Gülseren Ceylan’a dudak uçuklatan bir düğün hediyesi aldı: Tam 10 milyon TL değerinde lüks otomobil!

Mehmet Ali Erbil’den 10 Milyon TL’lik Düğün Hediyesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2025 11:09

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden tam 42 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan ile dünya evine girdi. Aralarındaki büyük yaş farkı nedeniyle sürekli gündemde kalan çift, tüm tartışmalara ve yaşadıkları ayrılıklara rağmen ilişkilerine bir şans daha verdi. Barışmanın hemen ardından evlilik kararı almaları ise magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Altı ay önce ağustos ayında Erbil, Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturdu. Bu tören, çiftin Yeniköy’deki evinde gerçekleşti. Öyle ki, 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil bir kez daha damat olmanın mutluluğunu yaşadı. Erbil, bu evlilikle birlikte mutluluğunu gözler önüne sererken, eşini sevindirmek için cömert bir jest yaptı.

 Gülseren Ceylan’a Değerli Jest

 

68 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, eşi Gülseren Ceylan’ı mutlu etmek için sınır tanımıyor. Çift, aralarındaki yaş farkı haberleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ayrıca, Erbil’in eşine aldığı son hediye, bu kez magazin gündeminin zirvesine oturdu.

Mehmet Ali Erbil’in, çiçeği burnunda eşine 10 milyon TL değerinde lüks bir otomobil aldığı öğrenildi. Bu pahalı aracın, ünlü şovmenin Gülseren Ceylan’a verdiği düğün hediyesi olduğu belirlendi. Kuşkusuz ki, bu lüks otomobil jesti, çiftin yaşadığı evliliğin en çok konuşulan detayı haline geldi. Gülseren Ceylan, yeni arabasına binerken gazetecilerin sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Böylece, ünlü şovmenin eşi, sessizliğini korumuş oldu.

 

 Erbil ve Ceylan İlişkisi Gündemden Düşmüyor

 

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın ilişkisi, tanıştıkları günden bu yana tartışma konusu oldu. Aralarındaki 42 yıllık yaş farkı, kamuoyunun sürekli ilgisini çekiyor. Buna ek olarak; çift, geçmişte yaşadıkları çeşitli anlaşmazlıklar ve ayrılık süreçlerine rağmen ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı.

Ağustos ayında gerçekleşen nikâh töreninin ardından Erbil’in eşine yaptığı bu 10 milyon TL’lik otomobil jesti, çiftin arasındaki güçlü bağı gösteriyor. Ünlü şovmen, cömertliğiyle eşini şımartmaya devam ediyor. 

