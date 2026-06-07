Eski FBI Ajanından Şok Sözler! “Eski Günlere Döndüm”

Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya’nın ilişkisi son dönemde sık sık gündeme geliyor. Ocak ayında Las Vegas’ta sessiz sedasız evlenen çift hem romantik paylaşımlarıyla hem esprili anlarıyla sosyal medyada ilgi toplamaya devam ediyor.

Las Vegas’ta Sürpriz Nikâh

Çiftin hikâyesi aslında 2024 yılında başlamıştı. Zaman zaman inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan ikili sonunda evlilik kararı alarak Las Vegas’ta sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturdu.

Bu ani karar hayranlarını şaşırtmıştı. Hatta düğün o kadar hızlı gelişti ki birçok yakın arkadaşları bile törene internet üzerinden bağlanarak katılmıştı.

Sosyal Medyada Romantik Paylaşımlar

Evlilik sonrası çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri keyifli anları paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Erdal Kaya’nın yaptığı paylaşım ise hem güldürdü hem de dikkat çekti.

“Eski Polislik Günlerine Döndüm” Esprisi

Erdal Kaya eşini kucağına aldığı bir anı paylaşarak olaya kendi tarzında esprili bir yorum yaptı. Paylaşımında “Yasemin’i taşımak için bir anda eski cadde polisliği günlerime döndüm” ifadelerini kullandı.

Hatta işi biraz daha şakaya vurup sanki bir operasyon yapıyormuş gibi eşini “taşıma tekniği” uyguladığını söylemesi takipçilerini güldürdü.

Takipçilerden Yoğun İlgi

Bu eğlenceli paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar hem çiftin uyumunu hem Erdal Kaya’nın mizahi anlatımını çok beğendi. Birçok kişi “enerjileri çok iyi” ve “birbirlerine çok yakışıyorlar” gibi yorumlar yaptı.

Evlilik sonrası hayatlarını daha sakin ama eğlenceli bir şekilde sürdüren çift, sosyal medyada samimi halleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Görünen o ki Erdal Kaya ve Yasemin Kay Allen çifti hem aşklarını hem mizah anlayışlarını birlikte yaşamaya devam edecek.