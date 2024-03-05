Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan'dan romantik paylaşım!

Ünlü televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil'in, genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile olan ilişkisi adeta gündemden düşmüyor. Son olarak, Ceylan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çiftin aşk dolu anları yine hayranlarını coşturdu.

Gülseren Ceylan, sevgilisi Mehmet Ali Erbil ile birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına düştüğü not ise romantizmin doruklarını yaşattı. Ceylan, paylaşımına "Sevgilime set ziyareti" notunu ekledi.





Çiftin samimi pozu ve Ceylan'ın romantik notu, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Hayranlar, çiftin mutluluğuna ve birbirlerine olan sevgilerine yorumlarla destek verdi.