Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı! Gerçeği o paylaşım ortaya çıkardı!

Bir süre önce ayrıldıklarını duyuran Mehmet Ali Erbil, "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık." ifadeleriyle herkesi şaşırtmıştı.

Önce Gülseren Ceylan, Instagram hesabından yaptığı şoke eden açıklama ile gündeme gelmişti: "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım."

Ardından Mehmet Ali Erbil ayrılığı doğrulayarak, Gülseren'in son zamanlarda sürekli istekleri olduğunu belirterek, "Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı." dedi. Ayrılığın ardından Ceylan'ın 180 bin lira değerindeki tek taş yüzüğü de alarak gittiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan tekrar bir araya geldi ve bu buluşmayı sosyal medyada paylaştılar. Erbil, genç aşkıyla çektirdikleri pozları da paylaşarak ayrılık haberlerine son noktayı koymuş oldu