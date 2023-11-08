Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Gece, Arnavutköy'deki bir balık restoranında buluşan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomeni genç kızlarla akşam yemeği yediler. Ayrıca, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, bu geceden bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştılar.





Yeniköy'deki evine gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Erbil, trafik kazası geçirdi. Neyse ki, Erbil'in sağlık durumu iyi ve ünlü sunucunun aracı ciddi bir hasar aldı. Kaza sonrası, Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce, "Çok geçmiş olsun abim. Allah seni bize bağışladı." şeklinde bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.