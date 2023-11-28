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Mehmet Ali Erbil seneler önceki aşkına geri döndü

Geçen haftalarda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 40 yaşından genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığını açıklamıştı. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil, geçmişte bir ilişki yaşadığı Alisa Nasya ile görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil seneler önceki aşkına geri döndü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2023 09:45

Mehmet Ali Erbil, geçen ay ilişkisini sonlandırdığı Gülseren Ceylan ile birlikte, önceki gece Tarabya'da bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. 40 yaş genç eski sevgilisi Alisa Nasya ile mekanı terk ederken Erbil, gazetecilerle karşılaşınca el salladı.

Panikleyen Nasya, daha önce ilişki yaşadığı Mali'ye ne yapması gerektiğini sordu. Erbil, sevgilisine hitap ederek, "Magazin basını geldi, sakın kaçma!" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. İkili daha sonra bir araca binerek ayrı ayrı koltuklara oturdu ve mekandan ayrıldı.

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