Mehmet Ali Erbil seneler önceki aşkına geri döndü

Mehmet Ali Erbil, geçen ay ilişkisini sonlandırdığı Gülseren Ceylan ile birlikte, önceki gece Tarabya'da bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. 40 yaş genç eski sevgilisi Alisa Nasya ile mekanı terk ederken Erbil, gazetecilerle karşılaşınca el salladı.

Panikleyen Nasya, daha önce ilişki yaşadığı Mali'ye ne yapması gerektiğini sordu. Erbil, sevgilisine hitap ederek, "Magazin basını geldi, sakın kaçma!" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. İkili daha sonra bir araca binerek ayrı ayrı koltuklara oturdu ve mekandan ayrıldı.