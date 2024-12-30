Mehmet Ali Erbil: "Emekli maaşımla alışveriş yapıyorum"

Mehmet Ali Erbil alışverişte görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2024 18:09

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeni yıl öncesi İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle ev hapsi cezası alan ve daha sonra bu cezası kaldırılan Erbil, mahkeme süreci hakkında da açıklamalarda bulundu.

Mahkeme kararlarıyla ilgili konuşan Erbil, "Serdar Ortaç’ın adli kontrol kararı bitti. Bu, yurt dışı yasağının da kalktığı anlamına geliyor. Benim mahkemem de bir ay sonra. Umarım benim için de aynı sonuç çıkar," dedi.

Alışveriş turu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, esprili üslubunu da elden bırakmadı: "Biraz mağazaları gezdim, emekli maaşımla alışveriş yapıyorum. Fazla harcamamaya çalışıyorum," ifadelerini kullandı.

 

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