Mehmet Ali Erbil dans edip Araplardan para topladı!

Mehmet Ali Erbil, kahvaltı için gittiği mekanda dans edip Araplardan para topladı.

Mehmet Ali Erbil dans edip Araplardan para topladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2024 17:17

Mehmet Ali Erbil son zamanlarda ilginç bir olayla gündeme geldi. Bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Ünlü şovmen, sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte katıldığı bir kahvaltı etkinliğinde büyük bir şov yaptı. Sağlıklı ve enerjik tavırlarıyla tüm davetlileri kahkahalara boğan Erbil, mekan sahibi Murat Öztürk'ün şapkasını alarak masaları dolaştı ve para topladı.

Erbil, dolaşırken yaptığı danslarla herkesi büyüledi ve tam not aldı. Mekanda bulunanlar arasında ünlü oyuncu Derya Tuna da Erbil'e destek vermekten geri durmadı.

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