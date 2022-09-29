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Gecce Magazin Haberleri

Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum

Geçtiğimiz aylarda kendine bir TikTok hesabı açan Mehmet Ali Erbil'in bu hesap üzerinden akşamları canlı yayın yaparak gelir elde etmesi tartışma konusu oldu. Ünlü şovmen, bu konuda davalık olduğu şarkıcı Ece Ronay'ın çok konuşulan iddiasına cevap verdi. Ayrıca bu yayınlar sırasında bir hanımefendi ile tanıştığını söyleyen Erbil'in itirafı dikkat çekti. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2022 12:00

Mehmet Ali Erbil (65), önceki gecce Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı. 

Arkadaşları ile yemek yiyen ünlü komedyen, günde 70 bin TL ila 100 bin TL arasında para kazandığı iddiaların doğru olup olmadığı sorusuna cevapv erdi. Erbil, "Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor" diyerek kahkaha attı.

"ÇOK PARA KAZANMIYORUM"

Mehmet Ali Erbil, ardından, "Öyle bir şey yok.. Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle de hiç ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı.

 

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