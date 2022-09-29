Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum

Mehmet Ali Erbil (65), önceki gecce Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı.

Arkadaşları ile yemek yiyen ünlü komedyen, günde 70 bin TL ila 100 bin TL arasında para kazandığı iddiaların doğru olup olmadığı sorusuna cevapv erdi. Erbil, "Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor" diyerek kahkaha attı.

"ÇOK PARA KAZANMIYORUM"

Mehmet Ali Erbil, ardından, "Öyle bir şey yok.. Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle de hiç ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı.