Mehmet Ali Erbil, Çağla Şıkel'den özür diledi: “Yaşadığım onca hastalığa ver..."

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olmuştu. Erbil, Çarkıfelek’te hosteslik yaptığı günleri sakladığını düşündüğü ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına telefonla bağlanan şovmen, eski partneri Şıkel hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.



"KULİSİMDEN ÇIKMAZDI"

65 yaşındaki sanatçı, "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup, hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" ifadelerini kullandı.

"DURUMUN VEHAMETİNİ FARK ETTİM"

Instagram hasabından yeni bir açıklama yayınlayan Erbil, "Hepinizin huzurunda kendisinden özür diliyorum. Yaşadığım onca hastalığa ver Çağla'm" dedi.

"Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım, beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen. Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. 'Yayına çıkmak için para aldım' bile demişim; oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'm."