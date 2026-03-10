Mehmet Ali Erbil Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu! "Sadece Onu Özledim."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 6 ay süren olaylı evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandırmıştı. Boşanma protokolü gereği "konuşma yasağı" bulunan Erbil, sessizliğini bozarak magazin muhabirlerine ilginç bir açıklamada bulundu.

"Konuşmama Kararı" ve Hukuki Yaptırım

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleştiğini ve tarafların birbirleri hakkında konuşmasını engelleyen sert bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu:

"Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak."

"Sadece Köpeğimi Özledim"

Bu yasağa rağmen bir mekan çıkışında görüntülenen ünlü sunucu, ayrılık sonrası duygularını soran muhabirlere şaşırtıcı bir yanıt verdi. Gülseren Ceylan’a dair herhangi bir yorum yapmayan Erbil, sadece "oğlum" olarak hitap ettiği köpeğine duyduğu özlemi dile getirdi: