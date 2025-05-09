Mehmet Ali Erbil: “29 Yıldır Nafaka Ödeyen Tek Adam Olabilirim!”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı çarpıcı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Dört evlilik yapıp boşanan Erbil, 29 yıldır nafaka ödediğini belirterek “Dünyada bu kadar uzun süredir nafaka ödeyen tek adam olabilirim” dedi.

Bursa Sahnesinde Samimi İtiraflar

Önceki gün Bursa’da sahne alan arkadaşı Mehmet Çevik’in gösterisine konuk olan Mehmet Ali Erbil, geçmiş evlilikleri ve çocukları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenip boşanan Erbil, yıllardır süren nafaka yükünün zorluğuna dikkat çekti.

“Çocuklarımın Annelerine Teşekkür Ederim”

“29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım. Ama üç çocuğumun annelerine teşekkür ederim. Böylesine değerli çocuklar yetiştirdikleri için minnettarım” diyen Erbil, eski eşlerine karşı duyduğu saygıyı ve çocuklarına olan sevgisini dile getirdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar Mehmet Ali Erbil’in hem samimiyetine hem de uzun süredir devam eden maddi sorumluluğuna dikkat çekti. Ünlü şovmenin bu sözleri, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.