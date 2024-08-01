Mehmed Fetihlerin Sultanı dizisinde beklenmedik değişiklik!

"Mehmed Fetihlerin Sultanı" dizisi ikinci sezon için hazırlanıyor. İşte detaylar...

Mehmed Fetihlerin Sultanı dizisinde beklenmedik değişiklik!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2024 18:11

TRT1’in Salı akşamları seyirciyle buluşan ve başrolünü Serkan Çayoğlu’nun üstlendiği "Mehmed Fetihlerin Sultanı" dizisinin ikinci sezon hazırlıkları hızla devam ediyor. Dev bütçeli dönem dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda dizinin yönetmen koltuğuna usta bir isim olan Selahattin Sancaklı oturacak. Sancaklı, "Direniş Karatay", "Akif", "Balkan Ninnisi" ve TRT tabii’nin "Naser" dizilerinde başarıyla yönetmenlik yapmıştı.

Selahattin Sancaklı, Yıldıray Yıldırım ile beraber "Mehmed Fetihlerin Sultanı" dizisinin yeni sezonunu yönetecek. Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon çekimlerinde birçok yeni karakter de diziye katılacak. Dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel’de Marsilya karakterini canlandıran Hırvat oyuncu Luka Peroš, diziye renk katacak isimlerden biri olacak.

Dizinin hayranları, bu yeniliklerle dolu sezonu heyecanla bekliyor.

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