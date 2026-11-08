Hakan Peker 65 Abisi Zafer Peker 67 Yaşında! Görenler İnanamadı

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'in kahvaltı pozu sosyal medyayı salladı. 65 ve 67 yaşındaki kardeşlerin genç görünümü genetik tartışması başlattı!

Hakan Peker 65 Abisi Zafer Peker 67 Yaşında! Görenler İnanamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 16:25

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker genç görünümleriyle gündeme geldi. Anneleri Sabahat Tekin'i ziyarete giden iki kardeş birlikte kahvaltı yaparken verdikleri pozla sosyal medyanın dikkatini çekti. Yaşlarını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Üstelik bu kareye bir de genetik tartışması eklendi!

65 ve 67 Yaşındaki Kardeşlerden Gençlik Pozu

67 yaşındaki Zafer Peker ile 65 yaşındaki Hakan Peker anneleriyle geçirdikleri kahvaltıdan bir fotoğraf paylaştı. İki kardeşin oldukça dinç ve genç görünmesi kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Fotoğrafı görenler kardeşlerin yaşlarına inanmakta zorlandı. Yorumlarda genç görünümlerine övgüler yağarken dikkat çeken bir başka isim de anneleri Sabahat Tekin oldu. 80 yaşını geçtiği belirtilen Tekin'in de yaşını göstermediğini düşünen takipçiler ailece genç görünmelerine şaşırdı.

Kısacası fotoğraf yalnızca iki ünlü kardeşi değil ailelerinin genetik mirasını da gündeme taşıdı.

Genetik mi Yaşam Tarzı mı?

Peker kardeşlerin fotoğrafı Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun da dikkatini çekti. Yılancıoğlu bu kareyi yaşlanmada genetiğin ne kadar etkili olduğunu anlatmak için örnek gösterdi.

Yıllardır genetiğin çevresel faktörler kadar önemli olduğunu savunduğunu belirten profesör yeni yayımlanan bilimsel bir çalışmanın da bu görüşü desteklediğini söyledi. Ona göre yaşlanma hızı ve yaşam süresi üzerinde genlerin etkisi yüzde 50'nin üzerine çıkabiliyor.

Yılancıoğlu, gelecekte insanların genetik kodlarını öğrenerek hayatlarını buna göre şekillendirebileceğini de ifade etti.

Takipçiden Anne Yorumu Geldi!

Paylaşımın altına gelen yorumlardan biri ise özellikle dikkat çekti. Bir takipçi “Asıl dikkat edilmesi gereken anneleri” diyerek Sabahat Tekin'in genç görünümüne işaret etti.

Yılancıoğlu da bu yoruma “Genetik oradan geliyor işte” yanıtını verdi. Böylece Hakan ve Zafer Peker'in kahvaltı pozu, sosyal medyada yalnızca yaşlarıyla değil genetik miras üzerine başlattığı sohbetle de gündem oldu.

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