Şafak Sezer'den Bülent Ersoy İtirafı! Makyöz Seti Terk Etti

Şafak Sezer katıldığı programda hem komedi dünyasının bugün geldiği noktayı değerlendirdi hem Bülent Ersoy'la birlikte rol aldığı filmden ilginç bir anısını paylaştı. Kutsal Damacana 5: Zombi filminin setinde yaşananları anlatan ünlü oyuncu Diva'nın makyaj süreciyle ilgili öyle bir detay verdi ki duyanlar şaşırdı. Meğer normal makyaj saatler sürerken zombi makyajı çok daha kısa zamanda tamamlanmış!

Bülent Ersoy'un Makyajı 10 Saat Sürdü

Hitmakers programına konuk olan Şafak Sezer filmde Bülent Ersoy'la çalıştıkları dönemde yaşananları anlattı. Diva'nın normal makyajının yaklaşık 10 saat sürdüğünü söyleyen oyuncu setteki makyözle ilgili de ilginç bir ayrıntı paylaştı.

Sezer'in anlattığına göre Bülent Ersoy sete geldiğinde makyöz işi bırakıp gitti. İşin sonunda ekip kendi imkânlarıyla makyajı tamamlamak zorunda kaldı. Üstelik zombi makyajı için harcanan süre normal makyajın yanında oldukça şaşırtıcıydı. Sezer, “En son bizimkiler yüzünü karalıyordu; zombi makyajı 15 dakikada bitti” sözleriyle o anları esprili bir dille anlattı.

“90'lar Çok İyiydi”

Komedi sektörünün bugünkü durumuna da değinen Şafak Sezer eskisi gibi rahatça komedi filmi yapılamamasından yakındı. 90'lı yılların mizah anlayışını özlediğini söyleyen oyuncu başka ülkelerin Türk mizahını anlamamasını da eleştirdi.

Sezer'e göre komedi üretmek için daha fazla mücadele etmek gerekiyor. Sektörde iş bekleyen çok sayıda insan olduğunu hatırlatan oyuncu bu durumun kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Sosyal Medyaya ve Botoks İddialarına Tepki

Sosyal medyada insanların birbirine karşı daha acımasız hale geldiğini düşünen Sezer özellikle sağlık sorunları üzerinden yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu söyledi.

Hakkında çıkan estetik ve botoks iddialarına da son noktayı koydu. Sezer, hayatında hiç botoks yaptırmadığını belirterek bu söylentileri kesin bir dille reddetti. Ünlü oyuncu kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların sürekli aynı yerden çıktığını da sözlerine ekledi.