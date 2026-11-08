Emel Sayın Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Türkan Şoray'la O Kare

Emel Sayın, arşivinden Türkan Şoray'la çekilmiş samimi bir fotoğrafı paylaştı. “Dünya Güzeli” notu, takipçilerinden büyük ilgi gördü!

Emel Sayın Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Türkan Şoray'la O Kare
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 16:50

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Emel Sayın sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Usta sanatçı arşivinde sakladığı Türkan Şoray'la birlikte çekilmiş samimi bir fotoğrafı gün yüzüne çıkardı. İki efsane ismin yan yana olduğu kare kısa sürede büyük ilgi gördü. Üstelik Emel Sayın'ın fotoğrafa düştüğü not da en az görüntünün kendisi kadar konuşuldu.

İki Efsane İsim Aynı Karede!

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Türkan Şoray ile Emel Sayın'ın yıllar önce çekilen fotoğrafında oldukça neşeli anlar dikkat çekiyor. Karşılıklı oturup kahkahalar atan ellerini birbirine uzatan iki sanatçının samimiyeti fotoğrafa da yansımış.

Yıllar geçse de hayranlarının gönlündeki yerini koruyan iki ünlü ismin bu karesi nostalji sevenleri bir hayli mutlu etti. Fotoğrafı görenler sanat dünyasının iki güçlü kadınını yeniden aynı karede görmenin keyfini yaşadı.

Emel Sayın'dan Türkan Şoray'a Övgü Dolu Sözler

Emel Sayın paylaşımında Türkan Şoray'a duyduğu sevgiyi de içten bir ifadeyle dile getirdi. Usta sanatçı fotoğrafın yanına “Dünya Güzeli Türkan'ımla bazen şarkı da söyleriz” notunu ekledi.

Bu birkaç kelimelik mesaj iki isim arasındaki sıcak dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkan Şoray'a “Dünya Güzeli” diye seslenen Sayın'ın paylaşımı takipçilerinden de büyük beğeni topladı.

Takipçileri Geçmişe Yolculuk Yaptı

Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte sosyal medyada nostalji rüzgârı esti. Hayranlar iki sanatçının yıllar önceki görüntülerine ilgi gösterirken güzel yorumlarını da peş peşe sıraladı.

Hem müzik hem sinema dünyasına damga vurmuş iki ismin böyle içten bir anını görmek takipçiler için ayrı bir mutluluk oldu. Emel Sayın'ın arşivinden çıkardığı bu özel kare geçmişin güzel dostluklarını yeniden hatırlattı.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu Kameralardan Kaçamadı! Etiler'de El Ele Görüntülendi Afra Saraçoğlu Kameralardan Kaçamadı! Etiler'de El Ele Görüntülendi
Ebru Şahin'den Cedi Osman Açıklaması! Ameliyat Sonrası İlk Haber Ebru Şahin'den Cedi Osman Açıklaması! Ameliyat Sonrası İlk Haber
Müjde Ar’dan Büyük Zafer! Lav Film’e Mahkemeden Şok Karar Müjde Ar’dan Büyük Zafer! Lav Film’e Mahkemeden Şok Karar
Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Hastanede Fenalaştı! Ameliyat İptal Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Hastanede Fenalaştı! Ameliyat İptal
Demet Akalın Konseri Durdurdu! Seyirciye Ateş Püskürdü Demet Akalın Konseri Durdurdu! Seyirciye Ateş Püskürdü
Meghan Markle'ın Yıllardır Görüşmediği Babası Hakkında Şok Gelişme Meghan Markle'ın Yıllardır Görüşmediği Babası Hakkında Şok Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!