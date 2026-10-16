Meğer Nurbanu Sultan Rolünü Böyle Kapmış! Merve Boluğur'un Seçme Videosu Olay Oldu

Bir dönemin en popüler yapımlarından Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü, Küçük Sırlar'ın Ayşegül'ü ve Kuzey Güney'in Zeynep'i olarak Türk televizyon tarihine damga vuran Merve Boluğur şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürse de magazin gündeminin merkezinde kalmayı sürdürüyor. X (Twitter) platformunda paylaşılan ve kısa sürede viral olan eski bir video güzel oyuncuyu yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline getirdi. İddiaya göre söz konusu görüntüler Boluğur'un Muhteşem Yüzyıl dizisindeki efsanevi Nurbanu Sultan karakteri için kameranın karşısına geçtiği ilk audition (seçme) anına ait.

Ne Taç Var Ne Kaftan!

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'ın dördüncü sezonuna dahil olan ve 36 bölüm boyunca Şehzade Selim'in hırslı, zeki ve entrikalarla dolu eşi Nurbanu Sultan'ı canlandıran Merve Boluğur o dönemki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan seçme videosunda ne şatafatlı kostümler ne de gösterişli taçlar yer alıyor. Düz beyaz bir duvarın önünde saçları dağınık ve makyajsız haliyle kameraya bakan genç Merve Boluğur'un doğal güzelliği ve bakışlarındaki iddia izleyenleri büyüledi.

Paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcıları Boluğur'un o bakışlarıyla adeta "Osmanlı'nın en güzel sultanı" rolü için doğduğunu belirterek videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

Çalıkuşu İddiası Ve Rolün Bilinmeyen Perde Arkası!

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerle birlikte peş peşe çarpıcı iddialar da ortaya atıldı. Paylaşımda Merve Boluğur'un o dönem teklif edilen Çalıkuşu dizisindeki Feride rolünü reddederek riske girdiği ve Nurbanu Sultan için seçmelere katıldığı öne sürüldü. (Bildiğiniz üzere Çalıkuşu'nun Feride'si daha sonra Fahriye Evcen olmuştu).

Öte yandan Nurbanu Sultan rolünün arkasındaki tek iddia bu da değil. Yıllar önce magazin kulislerinde rol için ilk düşünülen ismin Gökçe Bahadır olduğu ancak Bahadır'ın tercihini Aramızda Kalsın dizisinden yana kullanması üzerine teklifin Merve Boluğur'a gittiği konuşulmuştu.

2017 yılındaki İçimdeki Fırtına dizisinden bu yana ekranlarda yer almayan set yorgunluğu nedeniyle oyunculuğa ara verdiğini ve sosyal medya iş birlikleriyle mutlu olduğunu belirten Merve Boluğur'un bu videosu takipçilerinin "Artık setlere geri dön" çağrılarını yeniden alevlendirdi.