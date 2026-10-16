Fit Görünümüyle Mankenlere Taş Çıkarttı: Sıla'nın Karın Kasları Sahneyi Salladı!

Türk pop müziğinin güçlü kalemi duygusal şarkıların unutulmaz sesi ve sahnelerin efsanevi yorumcusu Sıla sadece dillerden düşmeyen hit parçalarıyla değil etkileyici sahne tarzı ve güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kafa, Acısa da Öldürmez, Yan Benimle ve Vaveyla gibi zamansız eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı bu kez son konserinde sergilediği fit görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İstanbul'un popüler mekanlarından Cahide Palazzo'da sahne alan Sıla kırmızı iddialı kombini ve belirgin karın kaslarıyla izleyenlerin adeta aklını başından aldı. Sahnedeki duruşu ve fiziğiyle mankenlere taş çıkartan başarılı sanatçının o görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

Kırmızı Rüzgarı!

Sıla Gençoğlu https://t.co/NdXZjmPu4H — UnluFav (@unlufav) October 15, 2026

2007 yılında adım attığı müzik yolculuğunda her albümüyle satış rekorları kıran ve konser maratonuna ara vermeden devam eden Sıla performansında kırmızılar içinde seyircisinin karşısına çıktı. Büstiyer kısa ceket ve bağcık detaylı iddialı bir pantolondan oluşan sahne kostümünü tercih eden ünlü popçu büyüleyici görünümünü geriye topladığı saçları ve sallantılı uzun küpeleriyle tamamladı.

Şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren sanatçı zarafeti ve enerjisiyle adeta rüzgar gibi esti.

Gözler Karın Kaslarına Çevrildi

Sıla dün gece Cahide de alev almış…Her ne kadar son yıllardaki albümlerinde istediği hit i yakalayamasa da ve uzun zamandır piyasada patlayan şarkısı olmasa da eskilerin ekmeğini doya doya yiyor.Konserleri oldukça fazla ve hepsi nerede ise soldout.Umarım bu onu dahada tembelliğe itmez ve eski Sıla şarkılarının yenileri gelir. Bu arada söylemeden edemeyeceğim en sexy hali ile de çıksa sahneye üstündeki maskülen liği bir türlü atamıyor diye düşünüyorum. — Namık Kemal ADALI (@N_K_ADALI) September 27, 2026

Konser esnasında çekilen karelerde şarkıları kadar Sıla'nın kusursuz fiziği de magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Giydiği büstiyerin açıkta bıraktığı karın bölgesindeki belirgin kaslar ve fit görünüm izleyicilerin gözünden kaçmadı. Mikrofon elinde şarkı söylerken çekilen fotoğraflarında kaslı formu belirgin şekilde öne çıkan 40'lı yaşlarındaki usta yorumcunun bu iddialı görüntüsünü spora ve sağlıklı yaşama borçlu olduğu biliniyor.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan konser fotoğraflarının ardından Sıla'nın hayranları "Şarkıları kadar fiziği de kusursuz", "Mankenlere taş çıkartır", "Bu kaslar emek ister" yorumlarıyla ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.