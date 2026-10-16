Skandal Sözlerin Bedeli Ağır Oldu: Yayıncı Ataberk Doğan'ın Kick Hesabı Erişime Engellendi!

Kedi hakkındaki skandal sözleriyle tepki çeken yayıncı Ataberk Doğan'ın Kick hesabı erişime kapatıldı! Doğan "Terbiyesizlik yapmışız" diyerek özür diledi.

Skandal Sözlerin Bedeli Ağır Oldu: Yayıncı Ataberk Doğan'ın Kick Hesabı Erişime Engellendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 13:58

Kick ve YouTube platformlarında canlı yayınlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaşan popüler içerik üreticisi Ataberk Doğan katıldığı bir ortak yayında imza attığı skandal ifadelerin ardından büyük bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Birlikte yayın yaptığı arkadaşının kedisi hakkında sarf ettiği cinsel içerikli ve hayvan istismarını çağrıştıran sözleriyle sosyal medyada infiale yol açan yayıncının resmi Kick hesabı erişime kapatıldı. Yayın sırasındaki ciddiyetsiz tavırlar ve diğer katılımcıların duruma kahkahalarla eşlik etmesi eleştirilerin dozunu artırırken gelen tepkiler sonrası hesabın kapatılması dijital dünyada geniş yankı uyandırdı.

Kediler Hakkındaki Skandal Sözler Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Son dönemde dijital yayıncılık dünyasında sıkça adından söz ettiren Ataberk Doğan konuk olduğu bir yayın sırasında masaya çıkan bir kedi üzerinden uygunsuz ve ahlak sınırlarını aşan ifadeler kullandı. Yayın esnasında sarf edilen bu cümleler kısa sürede X (Twitter), Instagram ve TikTok platformlarında viral olurken hayvanseverler sosyal medya kullanıcıları ve yayıncı arkadaşları duruma sert tepki gösterdi.

Olayın yayındaki diğer isimler tarafından da gülünerek karşılanması ve müdahale edilmemesi kamuoyundaki öfkeyi daha da büyüttü. Binlerce kullanıcının şikayet yağmuruna tuttuğu platform yönetimi harekete geçerek Ataberk Doğan'ın Kick hesabını erişime engelledi.

Ataberk Doğan'dan İtiraf ve Özür!

Gelen devasa tepki dalgası ve hesabının erişime kapatılmasının ardından açıklamada bulunan Ataberk Doğan canlı yayında kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu itiraf etti. Yaşanan çirkinlik nedeniyle eleştirileri haklı bulduğunu belirten yayıncı özür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Evet iğrenç bir muhabbet. Yapmamamız gereken bir muhabbet. Çirkinleşmişiz, terbiyesizlik yapmışız saçmalamışız..."

Hesabın erişim engelinin kalıcı mı yoksa süreli mi olduğu henüz netlik kazanmazken dijital platformlardaki yayın etiği ve içerik denetimi konuları sosyal medyada yeniden tartışmaya açıldı.

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