Show TV'den Sürpriz Günlük Dizi Hamlesi: Menekşe İçin Okuma Provası Yapıldı!

Televizyon dünyasının köklü ve başarılı yapım şirketlerinden Limon Yapım günlük dizi kulvarında fırtınalar estirmeye hazırlanan yeni bombası Menekşe ile sezona iddialı bir giriş yapıyor!

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizinin senaryosunu Merve Balıkçı Ateşoğlu, Baran Gündoğdu Yıldırım ve Vural Balıkçı ortaklaşa kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunu Fulya Yavuzoğlu ile Ece Tahtalıoğlu Pertez'in paylaştığı iddialı yapım, ilk okuma provası için masaya oturarak çekim öncesi hazırlık sürecini resmi olarak başlattı.

Genç Kadro Okuma Provasında Buluştu!

İstanbul'un doğayla iç içe kırsal atmosferinde çekilecek olan dizi entrikası yüksek hikayesi ve hırslı aşk örgüsüyle gündüz kuşağının yeni gözdesi olmaya aday.

Okuma provasında bir araya gelen oyuncu ekibinin enerjisi ve senaryo uyumu ise gözlerden kaçmadı.

İstanbul Kırsalında Tehlikeli Ve İnatçı Bir Aşk Hikayesi!

Gelelim herkesin merak ettiği o sürükleyici konuya... Dizi tutkulu ama bir o kadar da tehlikeli bir aşkın ve köklü aile hesaplaşmalarının tam merkezine odaklanıyor.

Hikayenin ana ekseninde sevdiği kadına ulaşabilmek uğruna her şeyi göze alan bu yolda sevdiği insanı bile kırmaktan çekinmeyen gözü kara bir adam ile aşkı için ölümü göze alan ama gururundan tek bir adım bile taviz vermektense ölmeyi tercih eden inatçı bir kadının çatışmalı ilişkisi yer alıyor. Bu tehlikeli aşkın gölgesinde zamanla gün yüzüne çıkacak karanlık aile sırları kıskançlıklar ve ihanetler gündüz kuşağı izleyicisine adeta bir pembe dizi şöleni sunacak.

Bakalım Show TV'nin bu yeni yayın kozu gündüz kuşağındaki güçlü rakiplerini geride bırakıp reyting listelerini sallamayı başarabilecek mi?