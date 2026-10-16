Trabzonspor Taraftarından Salah Ailesine Jest: Rabab Salah Siparişlere Yetişemiyor

Süper Lig'de bordo-mavili formayla sergilediği performans ve attığı gollerle Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü Mısırlı futbol yıldızı Muhammed Salah sadece saha içinde değil ticaret dünyasında da büyük bir fırtına estiriyor. Karadeniz ekibinin taraftarları Mısırlı yıldıza duydukları devasa sevgiyi bu kez Salah Ailesi'ne yöneltti. Kahire'de yaşayan ve moda dünyasında adından söz ettiren ünlü tasarımcı ablası Rabab Salah kardeşinin Türkiye'ye transferinin ardından Türk müşterilerin ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı.

Sipariş Taleplerine Yetişmekte Zorlanıyor!

Kendi adını taşıyan "RS - RABAB SALAH" markasıyla tekstil ve giyim sektöründe faaliyet gösteren Mısırlı başarılı tasarımcı kardeşinin bordo-mavili takıma imza atmasının ardından adeta bir talep patlaması yaşadı. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Trabzonsporlu taraftarların Salah Ailesi'ne gösterdiği bağ ve sempati markanın internet sitesine kilit vurdurdu. Sosyal medyada videoları milyonlarca izlenmeye ulaşan Rabab Salah Türkiye'den gelen yoğun online sipariş taleplerini karşılamakta ve kargolamakta güçlük çekiyor.

Trabzonlu Girişimcilerden Ortaklık Ve Mağaza Teklifleri!

Rabab Salah'a olan ilgi sadece bireysel alışverişlerle de sınırlı kalmadı. Trabzon'daki yerel girişimcilerin ve iş insanlarının Mısırlı modacının markasını Karadeniz'e taşımak adına harekete geçtiği öğrenildi. Trabzon'da konsept bir mağaza açması veya yerel markalarla ortaklığa gitmesi yönünde peş peşe teklifler alan Rabab Salah'ın Türkiye pazarındaki bu devasa potansiyeli değerlendirmek adına gelen teklifleri masaya yatırdığı belirtildi.

Dünya futbolunun ikonik isminin saha içindeki başarısı ailesinin moda markasını Süper Lig ve Karadeniz gündeminin en üst sırasına taşımayı başardı.