Megastar’ın Sahnesinden Süperstar Geçti! Tarkan ve Ajda Pekkan'dan Unutulmaz Düet

İki efsane isim önce, Ajda’dan, çıktığı günden bu yana pop müzik listelerinin vazgeçilmezi haline gelen “Yakar Geçerim” isimli şarkısını seslendirdi. Enerjinin zirveye çıktığı bu dakikaların ardından muhteşem ikili, on yıllardır herkesin ezbere bildiği “Kimler Geldi Kimler Geçti”yi söyledi. Konser alanını dolduran binlerce kişinin, nakaratı var gücüyle defalarca tekrarladığı büyülü anlar geceye damga vurdu.





Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırlayan Tarkan, ikilinin performansı sonrasında, “Bu sahneyi onurlandırdın. Birilerini mutlu ettin. Süperstarımız burada, bir coşsun ortalık” diyerek alkışları zirveye taşıdı. “Bir tane Ajda Pekkan’ımız var, bir tane daha gelmez. Yanımda bir efsane duruyor” sözleriyle Süperstar’a teşekkür etti.

“Biz kalplerimizde buluşuyoruz”

Konser boyunca sevenleriyle sık sık sohbet eden Tarkan, “Aşkta birleşelim” dedi; “Bizi kutuplaştırmaya, birbirimizden ayırmaya gerek yok değil mi? Biz zaten burada buluşuyoruz” diyerek kalbine işaret etti. “Ne mutlu biraz buna vesile olabildiysem bu gece” sözleriyle dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.



Torpilli “Kuzu Kuzu”

“Kuzu Kuzu” sonrası bitmeyen alkışlara kayıtsız kalamayan Megastar, “25 yıldır ‘bir daha’ diyorsunuz, bıkmadınız mı bu danstan?” diyerek şarkıyı bu kez akustik olarak tekrar seslendirdi ve esprili bir dille “Bugün torpilli Kuzu Kuzu oldu” ifadelerini kullandı.

“53 yaşında bu nasıl enerji” sözlerine sahneden yanıt verdi

Yüksek enerjisine dair çıkan haberlere de sahneden yanıt veren Tarkan, “53 yaşında bu nasıl enerji diyorlar. Sizlerden aldığım enerjiyi, sizlere geri veriyorum. Kendime ‘maşallah’ diyorum” sözleriyle kalabalığı bir kez daha coşturdu.

Her gece bir ünlüler geçidi

Binlerce kişiyle birlikte şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden Meltem Cumbul, Çağla Şikel, Büşra Develi ve Songül Öden de bu gece Tarkan’ı dinlemeye gelen ünlü isimler arasındaydı.



Gelecek hafta son iki konser ile coşku sürüyor!

Uzun bir süre Türkiye’deki salon konserlerine ara veren Tarkan, büyük hasreti bitiren konser serisine devam ediyor. Tarkan fırtınası, büyük talep üzerine konser serisine eklenen iki yeni tarihle, 3 ve 4 Şubat’ta da sürecek.

Projenin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan’a sahnede eşlik eden orkestra; elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ile Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz ve vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk’ten oluşuyor; organizasyon süreci ise Hitt Prodüksiyon tarafından yürütülüyor.