Megastar’ın En Tatlı Mesaisi: Tarkan'dan Kızıyla İçleri Isıtan Paylaşım

Megastar Tarkan'dan kızı Liya ile duygusal paylaşım! Birlikte film izleyen baba-kızın keyifli anları sosyal medyayı salladı. Tarkan'dan babalara tavsiye: "Zaman ayırın!"

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-12-2025 10:05

Türk müziğinin efsane ismi Tarkan, kızı Liya ile geçirdiği huzurlu anlardan birini daha sosyal medya hesabından paylaştı. 2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren ve 2018’de babalık heyecanı yaşayan ünlü sanatçı, bu kez babalara yönelik önemli bir tavsiyeyle gündeme geldi.

"En Sevdiğim Zamanlar"

Kızıyla birlikte televizyon karşısında animasyon izleyen Tarkan, o anları "Liya'yla geçirdiğim zamanlar en sevdiğim zamanlar" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, her zamanki gibi kızının yüzünü göstermeme kuralını bozmadı.

Liya ile "Yukarı Bak" (UP) Keyfi

Tarkan ve Liya’nın film tercihi ise Disney-Pixar klasiği olan "Yukarı Bak" (UP) oldu. Filmi tüm ebeveynlere öneren Megastar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"İçinde çok güzel mesajlar olan, son derece tatlı bir animasyon. Hey babalar! Çocuklarınıza zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Çok hızlı büyüyorlar."

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Tarkan’ın bu içten paylaşımı, kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Megastar'ın yoğun iş temposuna rağmen kızıyla olan bağını her zaman ön planda tutmasını takdirle karşıladı. "Çok hızlı büyüyorlar" vurgusu ise birçok ebeveynin ortak duygusuna tercüman oldu.

 

